L’app IO si evolve e facilita il dialogo con il Fisco

Un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dal tuo smartphone. È l’evoluzione di IO, l’app che permette di interagire facilmente con diverse pubbliche amministrazioni, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in modo sicuro e sempre a portata di mano.

Con questo strumento emblematico della trasformazione digitale in Italia, particolarmente utile per i cittadini, è ora possibile ottimizzare le procedure per gli adempimenti fiscali.

Con IO è infatti ora possibile ricevere i messaggi del fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. Ad esempio per i rimborsi in arrivo o per la registrazione del contratto di locazione in scadenza, l’Agenzia delle Entrate può trasmettere un messaggio personalizzato su IO.

Entrando nello specifico dell’Agenzia delle Entrate, i messaggi previsti su IO riguardano rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare. Sono previsti nuovi contenuti, che saranno aggiunti prossimamente.

L’app IO è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica o Spid.