Lapponia, più voli targati Finnair

Finnair programma più voli verso la Lapponia, destinazione sempre più richiesta, in occasione delle vacanze di Pasqua di aprile, per l’alta stagione del foliage autunnale, da agosto a ottobre, e in vista dei prossimi importanti appuntamenti estivi.

In particolare, per Pasqua, Finnair aggiunge voli per Kuusamo e Rovaniemi, dove la fine della stagione sciistica raggiunge il suo apice ad aprile e per gli amanti dei colori della natura d’autunno, sono stati introdotti voli per Kuusamo, Kittilä e Ivalo nelle settimane in cui il foliage autunnale è al suo massimo splendore.

Nuovi voli in programma anche per sostenere la domanda più alta in concomitanza di eventi speciali estivi in terra lappone, come il trail running Nuts Karhunkierros a Ruka a maggio, il festival del Solstizio a Ruka a giugno, i campionati mondiali di Orienteering a Kuopio a luglio e Kuninkuusravit, il più grande evento finlandese di trotto, a Oulu ad agosto.

«La natura unica della Lapponia, che si trasforma con il cambio delle stagioni, e le avventure che offre attraggono un numero sempre maggiore di viaggiatori; osserviamo infatti un aumento della domanda sia prima che dopo la stagione invernale. Le frequenze aggiuntive garantiscono ai nostri clienti collegamenti agevoli durante l’alta stagione e in occasione di eventi di grande richiamo, supportando il nostro obiettivo di promuovere i viaggi in Lapponia e nella Finlandia settentrionale durante tutto l’anno», ha specificato Perttu Jolma, vice president, network management di Finnair.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Finner