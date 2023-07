Latam e Airbus effettuano il primo volo Saf sulla rotta Tolosa-Fortaleza

Il Gruppo Latam e Airbus hanno effettuato il primo volo con carburante per aviazione sostenibile (Saf) tra le città di Tolosa (Francia) e Fortaleza (Brasile).

Il volo, che ha utilizzato una miscela di carburante, tra cui il 30% di Saf prodotto da olio da cucina usato, è stato effettuato con un aeromobile A320neo, velivolo dotato di tecnologia avanzata per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. L’aereo fa parte del progetto di rinnovamento della flotta Latam che consentirà al Gruppo di avere più di 100 aerei operativi della famiglia A320neo entro la fine di questo decennio.

Intanto, entro fine 2023 Latam prevede di disporre di 31 aeromobili della famiglia A320neo. Il Gruppo raggiungerà una flotta totale di 323 aeromobili entro la fine dell’anno.

«Questo volo è uno sforzo congiunto e rappresenta uno dei nostri progressi più concreti dell’agenda del Gruppo per quanto riguarda l’uso di Saf. L’anno scorso abbiamo annunciato il nostro interesse a raggiungere il 5% di utilizzo di Saf entro il 2030, dando priorità alla sua produzione in Sudamerica; lo abbiamo fatto perché siamo convinti che i carburanti sostenibili per l’aviazione giocheranno un ruolo importante nella decarbonizzazione del settore», ha dichiarato il cfo del Gruppo Latam, Ramiro Alfonsín.

Il dirigente ha aggiunto che «oggi le quantità di Saf disponibili a livello mondiale sono molto limitate e l’accesso a questo tipo di carburante in Sudamerica continua a essere una delle principali sfide per la decarbonizzazione del settore».