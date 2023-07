L’Imperial Sport Hotel Pesaro entra nel portfolio Una

Cresce ancora il progetto di franchising del Gruppo Una che annuncia il recente ingresso in portfolio nella sua collezione upscale Unahotels dell’Imperial Sport Hotel Pesaro, un family hotel marchigiano situato a Pesaro che intende unire relax, benessere e divertimento grazie alla sua vicinanza al mare, all’ampia scelta di attività sportive e di intrattenimento e all’ottima proposta culinaria.

Il Gruppo Una continua così il suo percorso di espansione da nord a sud della Penisola su cui è presente con 52 strutture, di cui 34 in gestione diretta e 18 in formula franchising.

«L’Imperial Sport Hotel Pesaro – ha sottolineato Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una – rispecchia i valori di un’ospitalità accogliente e servizio impeccabile che contraddistinguono il Gruppo. Il nuovo ingresso nelle Marche è un’ulteriore garanzia dell’impegno svolto dal Progetto Franchising in cui crediamo e che continuiamo a supportare per offrire una sempre più diversificata scelta di soggiorno che incontri le esigenze di tutti i nostri ospiti nazionali e internazionali».

Nel nuovo franchisee di Pesaro, i plus di servizio quali ristorante vista mare, il bar, una zona fitness, una piscina e la possibilità di prenotare varie escursioni e attività.

Le 47 camere sono tutte vista mare, caratterizzate da un design moderno e colorato, pensato per donare agli ospiti una sensazione di vera e propria vacanza. La struttura è un’ottima scelta anche per un soggiorno in famiglia, grazie alle camere Family che offrono due ambienti separati e garantiscono servizi privati attenti.