Low cost, nuove rotte su Ancona per l’estate

Le low cost Volotea e Ryanair si apprestano a varare nuove rotte dall’aeroporto di Ancona. Il 27 maggio c’è il volo inaugurale della compagnia spagnola per Parigi-Charles De Gaulle, primo collegamento internazionale presso lo scalo marchigiano, con due frequenze a settimana, ogni martedì e sabato.

Il vettore irlandese, invece, ha annunciato che per l’estate inaugurerà quattro rotte: Londra Stansted, Charleroi, Cracovia e Weeze.

Con Parigi, salgono a cinque le destinazioni raggiungibili da Ancona a bordo di Volotea, dopo Olbia, Catania, Palermo e Cagliari, rotta che tornerà ad essere operativa, con due frequenze settimanali, dal 27 maggio. «Volare tra Ancona e la Francia sarà ancora più facile grazie al debutto della nostra prima rotta internazionale – ha ribadito Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Il collegamento per Parigi, insieme ai voli per le altre destinazioni, incrementerà il flusso di turisti incoming, desiderosi di visitare le Marche».

Saranno invece oltre 30 i voli settimanali per le nuove rotte di Ryanair, per un totale di più di 150.000 ospiti da/verso la regione. «Vogliamo incrementare il turismo incoming tutto l’anno, offrendo una scelta imbattibile alle tariffe più basse sul mercato per la pianificazione delle vacanze estive – l’annuncio di Mauro Bolla di Ryanair – stiamo lanciando una promozione speciale con tariffe a partire da 29,99 euro per viaggiare tra aprile e ottobre 2023».