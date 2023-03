Lufthansa-pensiero: “Ecco perché vogliamo Ita”

Si apre con un capitolo dedicato alla possibile di acquisizione di Ita Airways il policy brief di marzo 2023 di Lufthansa Group. Un focus in inglese sull’importanza del mercato italiano per lo sviluppo del colosso tedesco, dal titolo persuasivo: “Win-win for Germany and Italy”. Ne riportiamo i contenuti in italiano a beneficio dei nostri lettori.