Italea, il turismo delle radici vola a Toronto

Il 2024 è l’anno delle radici italiane nel mondo, dedicato all’accoglienza degli italodiscendenti nei territori d’origine con eventi e iniziative locali, è un momento ideale per chi vuole programmare un viaggio nel Belpaese alla ricerca delle proprie origini, per questo è nato Italea, (da talea: pianta madre) un programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

In occasione di questo anno speciale, il Maeci (ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e Ita Airways hanno ideato una iniziativa speciale per concedere sconti e agevolazioni agli italodiscendenti che vogliono recarsi in Italia alla scoperta delle proprie origini presentata a seguito dell’inaugurazione del volo Ita Airways Roma/Toronto nella città canadese il 10 maggio 2024 alle ore 18 presso la sede dell’Istituto italiano di Cultura.

Proprio il Canada ospita una delle più grandi comunità di origine italiana – circa 1,5 milioni di italodiscendenti – in particolare in Ontario si concentra circa 1 milione di canadesi di origine italiana, per questo Italea tornerà nel Paese dal 14 al 16 giugno in occasione di “taste of little Italy“, uno degli eventi più partecipati tra la nostra comunità in Canada, per promuovere il progetto con tante attività in programma per la comunità italo-canadese.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito dedicato all’iniziativa italea.com che offre un supporto oltre che per le ricerche storico-familiari, anche per l’organizzazione pratica dell’esperienza personalizzata in Italia. Inoltre il programma propone una serie di laboratori delle radici, attività che consentono di approfondire la conoscenza della cultura d’origine, quindi legate agli antichi mestieri, alla cucina tradizionale, alla musica e alla danza popolare, ai dialetti.

Ad illustrare Italea a Toronto sarà Giovanni Maria De Vita, responsabile del progetto “turismo delle radici”del Maeci: «Inviteremo i canadesi con radici italiane a venire a conoscere il loro territorio d’origine, la loro cultura d’appartenenza, scopriranno così come vivevano i loro antenati prima della loro partenza dall’Italia»

Dell’iniziativa fa parte la Italea card con cui si potranno ottenere sconti, agevolazioni e servizi di ogni tipo da parte delle aziende che vi aderiscono. Queste possono essere strutture ricettive, ristoranti, cantine, negozi di artigianato, aziende di trasporto, noleggio auto e tante altre attività che consentono al viaggiatore delle radici di vivere un’esperienza indimenticabile.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Italea