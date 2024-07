Maldive più vicine: Beond Airlines inaugura il volo Milano-Malé

Dopo l’apertura di un quinto volo in libertà tra Zurigo, Svizzera e Dubai, e la ricezione di un secondo aeromobile, un Airbus A321 attualmente in fase di ristrutturazione, Beond Airlines ha dato il via al servizio bisettimanale tra Milano-Malpensa e Malé, Maldive. Si vola il mercoledì e il sabato, sulle poltrone premium lie-flat e con i lussuosi servizi di bordo.

L’aeromobile Beond, un Airbus A319 appositamente progettato con una splendida livrea color carbone scuro e rame, incorpora molti elementi del design italiano: sedili in morbida pelle bianca realizzati a mano dagli artigiani con la pelle di Poltrona Frau, progettati da Optimares, azienda leader nella progettazione e produzione di sedili per aerei, anch’essa con sede in Italia.

«I clienti di Milano vogliono opzioni di lusso alle Maldive per loro, i loro amici e le loro famiglie – ha dichiarato Tero Taskila, ceo di Beond – Il nostro obiettivo è superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi fino a quando arrivano alle Maldive e si godono una delle destinazioni più uniche al mondo, e tornano a casa. L’accoglienza della nostra offerta da Milano è stata eccellente. Desideriamo ringraziare Sea Aeroporti di Milano e i membri più esigenti del settore dei viaggi per il loro sostegno prima del lancio del servizio».