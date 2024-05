Malta cresce in inverno: +24,3% di turisti italiani nel primo trimestre

Malta, Malta e ancora Malta per gli italiani, che valgono un ulteriore record di arrivi per l’isola, che tra gennaio e marzo 2024 (dunque in pieno inverno) sono cresciuti del 24,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

È aumentata anche la spesa totale degli italiani, che raggiunge i 46,184 milioni di euro solo nel primo trimestre, pari al +20,2%.

Il successo di Malta fra gli italiani, con crescita generalizzata per il turismo maltese che ha visto un complessivo +31,31%, è legato anche alla vasta offerta di prodotto mare, specialmente in questo periodo, adattata a ogni tipo di target con le sue spiagge sabbiose ideali per le famiglie e per chi cerca relax, o calette rocciose per i più avventurosi con una costa sempre lambita da un mare trasparente.

Per l’estate, inoltre, si moltiplicano le possibilità di praticare sport all’aria aperta come kayak, sup, vela e attività divertenti e avventurose come segway, quad, zipline.

Questo tipo di offerte ha fatto registrate un incremento omogeneo di turisti di tutte le fasce di età, in particolare per il target 0-24 che, nei primi tre mesi del 2024, è aumentato del 46,7%.

Rimane un obiettivo dell’isola quello di aumentare l’offerta in ambito hospitality con continue ristrutturazioni e aperture di nuove strutture alberghiere, anche in altri centri turistici al di fuori delle zone tradizionali, come è il caso dell’area di Qawra, zona tranquilla idonea per famiglie e gruppi, dove stanno aprendo diversi hotel.

Fitto di eventi il calendario della stagione estiva di Malta. Dal 6 al 9 giugno l’Earth garden festival, il 26 giugno in programma il concerto di Ed Shereen, poi il Malta Jazz Festival che si terrà dall’8 al 13 luglio. Il 16 luglio, come ogni anno, Isle of Mtv, concerto gratuito dell’estate a cui parteciperanno artisti come Nelly Furtado, DJ Snake e Raye. E poi le tante feste patronali che attirano tanti turisti.

«Tra le tendenze in atto di maggior successo, abbiamo osservato un interessante aumento di viaggiatori che si muovono in piccoli gruppi e che scelgono Malta per le ampie possibilità di personalizzazione del proprio itinerario. Grazie a questa possibilità, il turista si sente maggiormente coccolato, potendo godere di un’esperienza di livello superiore a parità di costo, concedendosi piccoli lussi su misura – spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia – Una tendenza che viene sottolineata anche dai dati relativi a Gozo, che noi consideriamo una meta nella meta e che promuoviamo come destinazione votata al benessere in senso olistico, dove natura, cultura e servizi si fondono per accogliere una clientela che cerca un luogo autentico ma, al contempo, in grado di offrire un’accoglienza esperta e competente, perfettamente in grado a trovare soluzioni ad hoc per ogni tipo di esigenza».