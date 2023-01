Malta versione “senior”, meta ideale per gli Over 60

Operazione Over 60 per Malta che si propone come una delle destinazioni mediterranee più adatte alle vacanze dei turisti senior, se non addirittura come luogo dove trasferirsi per trascorrere in relax gli anni della pensione. VisitMalta evidenzia che la destinazione offre momenti di scoperta di un ricco patrimonio culturale alternati a degustazioni di una cucina locale a base di ingredienti freschissimi e salutari.

Ci sono poi i centri storici e i piccoli villaggi, dove scovare artigiani locali con le loro produzioni tipiche, come il pizzo a tombolo, la filigrana d’argento o il vetro soffiato.

A completare l’offerta turistica per ospiti senior, la capillare rete di autobus che percorre il territorio e il passaggio costante dei mezzi che conducono nei pressi di tutte le attrazioni principali: ad esempio la Grotta Blu o il villaggio dei pescatori di Marxaslokk andando verso sud, oppure, dirigendosi a nord, le spiagge sabbiose più belle o la splendida città monumentale di Mdina, antica capitale di Malta.

Moltissime anche le motivazioni religiose con le pregevoli chiese da visitare come il santuario di Ta’ Pinu a Gozo, ma anche luoghi di arte e bellezza, come la Concattedrale di San Giovanni a Valletta, per ammirare i capolavori di pittori straordinari come Mattia Preti e Caravaggio.

Altri due punti di di forza di Malta sono la sicurezza, con un’assistenza sanitaria garantita gratuitamente a tutti i cittadini in possesso della Carta Sanitaria Europea e la vicinanza all’Italia grazie ai voli diretti della durata di meno di due ore da 16 città italiane.