Mama Shelter compie 15 anni e annuncia nuove aperture

In viaggio in tutto il mondo, partendo da Parigi nel 2008 e arrivando oggi a quota 17 hotel, tra cui quello di Roma aperto nel 2021. È il percorso di Mama Shelter, parte di Accor e fondata da Serge Trigano, che compie il suo 15° compleanno.

«Nei miei sogni più audaci, non avrei mai immaginato di mettere il nome Mama Shelter su edifici storici monumentali – commenta Serge Trigano – Rennes e Digione, le nostre due ultime aggiunte, si trovano in complessi straordinari situati nel cuore dei capoluoghi della Bretagna e della Borgogna». Un “miracolo”, questo, realizzato insieme ai figli Jérémie e Benjamin.

«Lavoro a fianco della famiglia Trigano. È un caso da studiare, un rapporto umano autentico, senza interferenze, una condivisione verticale delle responsabilità. Siamo molto uniti, legati dai valori di Mama Shelter e dalla sua autenticità. Quando grandi gruppi come Accor acquisiscono piccole aziende familiari, spesso le snaturano, e queste perdono la loro identità, a volte anche il loro nome. L’intelligenza e la lungimiranza di Accor e del suo ceo Sébastien Bazin stanno nel tenere a bordo i fondatori, lavorando con loro fianco a fianco», spiega il coo Cédric Gobilliard.

Due sono le aperture previste per il 2024: Mama Shelter Dubai, il cui debutto è previsto per l’inizio del nuovo anno, sarà come un’affascinante gemma nel deserto, con 197 camere e 204 appartamenti, diversi punti di ristoro, una terrazza con quattro piscine, un CinéMama all’aperto e molti altri servizi.

Tornando in Francia, Mama Shelter si dirige verso la Costa Azzurra per l’apertura del Mama Shelter Nice nel giugno 2024, situato nel centrale quartiere di Riquier, a soli 600 metri dal leggendario Porto Vecchio della città. Questo hotel offrirà 102 camere colorate, un ristorante e un rooftop con piscina.

Questi, invece, i programmi per i prossimi anni: Mama Shelter Medellin, in Colombia; Mama Shelter Zurich, in Svizzera; Mama Shelter Casablanca, in Marocco; Mama Shelter Singapore e Mama Shelter Downtown a Los Angeles, Usa.

In futuro, Mama Shelter punta a gestire un portafoglio di 50 hotel in tutto il mondo che, secondo Cédric Gobilliard, formeranno una collezione coerente e originale. «Il mio ruolo è quello di garantire una crescita senza crisi, mantenendo l’identità e lo spirito comunitario del brand. Implemento i processi necessari e tenendo d’occhio le tendenze generali del mercato. Mi sforzo di anticipare le aspettative dei clienti e di garantire che i nostri prezzi rimangano accessibili, considerando che il 60% delle entrate di Mama Shelter proviene dalla ristorazione. La qualità dei servizi e dei materiali può evolvere, ma il Dna rimane immutato. Abbiamo anche rafforzato il carattere vivace e giocoso degli ambienti che caratterizzano i nostri hotel. Le nostre competenze locali sono un patrimonio reale e significativo. Così come l’attenzione che dedichiamo al reclutamento del personale».