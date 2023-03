Mangia’s, upgrade a 5 stelle per tre resort del Gruppo

Tre resort del Gruppo Mangia’s riaprono “a cinque stelle” nel 2023. Un’operazione annunciata a Milano e che prende il via il 7 aprile.

Il primo operatore dell’hospitality italiano per numero di camere dà infatti il via alle danze prima di Pasqua riaprendo nella nuova veste di hotel a cinque stelle il Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca. Con oltre 15 milioni d’investimento negli ultimi anni e più di 100 impiegati durante la stagione, il resort incarna la filosofia imprenditoriale del Gruppo, ambasciatore del Made in Italy, che con questo passo consolida ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato nel segmento premium dell’hospitality, in un’ottica di sviluppo internazionale intrapreso da diversi anni.

L’elegante struttura situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia, è disposta su 5 piani, con 231 camere dotate di terrazzo privato e vista mare. Con due piscine, numerosi campi sportivi e club dedicati ai più piccoli, Torre del Barone può accontentare le esigenze di tutti i suoi ospiti: «Per noi la priorità è sempre stata il cliente, a cui vogliamo garantire un’esperienza curata nei minimi dettagli e capace di incontrare tutti i suoi desideri – dichiara Marcello Mangia, ceo e presidente del Gruppo Aeroviaggi S.p.A. – Torre del Barone, oltre a essere una struttura di prima qualità, rinnovata per l’apertura a 5 stelle, è anche la meta ideale per gli ospiti che desiderano fare escursioni o esplorare l’isola più grande del Mediterraneo, con innumerevoli siti storici, culturali e geografici facilmente raggiungibili: Agrigento, Sciacca e Palermo, solo per citarne alcuni».

Le altre due new entry a cinque stelle arrivano nella stagione estiva: Mangia’s Santa Teresa Resort in Sardegna e Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia, entrato nel marchio Autograph Collection by Marriott. riapriranno infatti nei prossimi mesi dopo il restyling.

«Il progetto di riqualificazione di alcuni dei nostri resort rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto dal Gruppo nel suo percorso di valorizzazione: abbiamo trasformato alcune strutture con l’obiettivo di accogliere ospiti diversi tra loro, con priorità e preferenze diverse, pur restando sempre fedeli allo stile del brand Mangia’s – aggiunge il presidente – Una combinazione secondo noi vincente, che ci permetterà di raggiungere obiettivi di budget ambiziosi e accontentare le richieste di una clientela sempre più esigente e di respiro internazionale. Il 2023 sarà un anno importante per il Gruppo, non solo perché si celebrano i 50 anni di attività, ma anche per le tante novità in corso».