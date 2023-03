Marche, al via a Fermo la 31ª edizione di Tipicità Festival

«Sarà l’edizione della rinascita totale con 164 eventi». Il direttore di Tipicità Festival, Angelo Serri, toglie i veli dalla 31ª edizione dell’evento, in programma dall’11 al 13 marzo al Fermo Forum, nelle Marche: oltre 140 espositori in 10.000 mq.

Il programma è stato presentato nella conferenza stampa del 6 marzo nella sede della Regione Marche: presenti lo stesso Serri, il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, e Marco Bindelli, vicepresidente Banco Marchigiano, project partner.

Segnalata dal portale del ministero del Turismo, Italia.it, e con l patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Tipicità Festival prevede quattro percorsi espositivi – Experience, Autockthon, Biocreativi, Mercatino – e sei aree eventi – Experience Lab, aula Autockthon, Open Space, Lievito & Fermento, Accademia, sale convegni – dove poter sperimentare le prelibatezze marchigiane e conoscere più da vicino i territori e le comunità locali, a confronto con altre realtà italiane ed estere.

«Un anno fa – ha ricordato Serri – eravamo a ridosso dello stato d’emergenza, quindi la 30ª edizione si era consumata nel segno della cautela e delle titubanze. Adesso invece ripartiamo in grande stile e abbiamo tutti forti motivazioni. Per questo Tipicità Festival sarà ricca di iniziative che trasformeranno la nostra regione in una vetrina da godere e gustare. Sono 160 le realtà in un catalogo che è full già da diversi giorni. Presenti anche quattro delegazioni estere: Tanzania, Olanda, Inghilterra e Sudafrica, oltre a tanti volti famosi del piccolo schermo».

Entusiasta anche il governatore Francesco Acquaroli: «Tipicità è non solo la manifestazione più rappresentativa della nostra regione, ma anche uno spaccato dei territori e delle nostre imprese. Può aiutarci a far comprendere bene il nostro potenziale ed essere motore e traino di sviluppo: insomma è un’ulteriore opportunità per far conoscere il made in Marche. Infatti gli indicatori confermano che la nostra regione si sta ricavando un ampio spazio di curiosità intorno a sé».

Infine Paolo Calcinaro, dal 2015 sindaco di Fermo: «Finalmente vedremo un serpentone di gente senza limitazioni. Già 8 anni fa ci eravamo chiesti come far evolvere il Festival: Tipicità doveva uscire dai confini di Fermo per raccontare le eccellenze del territorio, poi entrare nelle altre regioni e quindi andare fuori dall’Italia. Missione compiuta: ora è un progetto completo».

Tipicità, inteso come brand cappello per la promozione delle eccellenze marchigiane, ha stretto di recente un accordo di media partnership con il nostro giornale ViaggiOff per la categoria Another Italy, dove sarà raccontato nel corso dell’anno il volto più autentico e inconsueto della regione.