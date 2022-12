Mare Italia, tre new entry Futura in Sicilia, Sardegna e Campania

Un 2022 positivo è il miglior viatico per l’estate 2023. Futura Vacanze archivia con soddisfazione l’anno in chiusura e apre di fatto quello che verrà annunciando l’apertura di tre nuove strutture nella programmazione del Mare Italia 2023: si tratta del Futura Club Cala Fiorita a Budoni in Sardegna, del Futura Club Borgo Rio Favara a Ispica Mare in Sicilia, e del Futura Club Acqua Venere a Paestum, in Campania.

Le new entry hanno tre caratteristiche affini: acque meravigliose, la varietà di servizi e la vicinanza a zone di grande interesse culturale e naturalistico. Salgono, dunque, a 18 i Futura Club in Italia, che si vanno a sommare ai tre all’estero: Sharm el-Sheikh e Marsa Alam in Egitto e Porto Santo in Portogallo.

Cala Fiorita, Borgo Rio Favara e Acqua Venere rivestono un ruolo strategico e hanno il vantaggio di essere facilmente raggiungibili: le prime due sono a poca distanza, rispettivamente, dagli aeroporti di Olbia e Catania, mentre per arrivare a Paestum c’è la possibilità di sfruttare l’alta velocità da diversi luoghi di partenza. Inoltre, sono particolarmente consigliate per le famiglie, che possono contare su aree riservate ai bambini e su diversi sport: campi da tennis, da calcio a 5 e a 7, bocce, beach volley e padel.

Il Futura Club Cala Fiorita ha il vantaggio di essere stato interamente ristrutturato nel 2021, con migliorie apportate a spazi comuni, unità abitative e ai servizi in generale. È dotato di 226 camere, con una vasta area naturalistica abitata da fenicotteri e cormorani e con una spiaggia di sabbia finissima e chiara incorniciata dalla macchia mediterranea.

Futura Club Borgo Rio Favara, nella parte sud della Sicilia orientale, è situato in una cornice ambientale suggestiva e vanta una storica notorietà sul mercato italiano. Gli ospiti soggiornano in eleganti ville in stile mediterraneo a due piani, con una spiaggia di sabbia fine e dorata e un mare straordinario, insignito più volte con la Bandiera Blu. La struttura è un’ideale punto di partenza per visitare siti archeologici di rilevanza mondiale e splendide città in stile barocco come Noto e Ragusa.

Quanto al Futura Club Acqua di Venere, invece, è collocato nel cuore della zona di Paestum, a pochi passi dal mare. Di recentissima costruzione, il resort si ispira alle Costiera Amalfitana e Cilentana e risponde a una concezione di ospitalità particolarmente funzionale: 200 camere inserite in 5 diverse aree, ognuna incorniciata da alberi da frutto tipici della zona.

Una programmazione ampliata con tre strutture di livello, come sottolinea Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze: «Incrementano la nostra disponibilità di prodotto, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti. Siamo molto soddisfatti di poterle annoverare tra i nostri Futura Club perché la loro impostazione ci permette di declinare al meglio la nostra filosofia di eccellenza, sia per ciò che concerne il pregio degli immobili sia per la completezza dei servizi. L’accoglienza del mercato è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva».