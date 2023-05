Mare, ma quanto mi costi? Stagione al via all’insegna dei rincari

Aumenti dell’11% per i costi dei servizi balneari. Lo rileva l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, in vista del ponte del 2 giugno, con il quale prende il via la stagione balneare, partita in ritardo in molte località a causa del tempo incerto.

Circa il 15,3% degli italiani, osserva l’Onf, trascorrerà il prossimo weekend fuori casa, dato in calo del -2,9% rispetto allo scorso anno. Il 95% resterà in Italia, ma oltre il 69% saranno ospiti di amici e parenti. Scelte obbligate soprattutto per i forti rincari dei costi di viaggi, hotel e strutture ricettive, ma anche per l’aumento dei prezzi in generale.

Per quanto riguarda il mare, esistono comunque app che mettono a disposizione di altre persone, per il periodo o le ore nelle quali non si va in spiaggia, le attrezzature a prezzo scontato. Inoltre, anche quest’anno, si può usufruire di nuovi servizi, legati soprattutto al benessere: dal corso yoga/pilates in spiaggia, ai massaggi, al noleggio Sup. L’ Osservatorio ha rilevato punte del +25% per l’ombrellone maxi e il costo di yoga/pilates, del +13% per i massaggi. In ribasso del -5% il costo previsto per prendere il sole in compagnia dei cani nella dog area.