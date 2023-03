Mare, mito e archeologia: alla scoperta di Cipro con Boscolo Tours

Alla scoperta di Cipro con Boscolo Tours. Il tour rientra nella programmazione dedicata alle isole del Mediterraneo, con 15 date in calendario e un focus particolare sulle partenze di Pasqua e sui ponti di primavera: si tratta di un percorso culturale di alto profilo e un concentrato di storia e mito, testimonianze archeologiche e natura. Una delle principali attrazioni turistiche è la cosiddetta Linea Verde, la zona cuscinetto, nella capitale Nicosia, che divide l’isola tra comunità greca e turca.

Viaggio con voli diretti da Milano, Roma e da altri aeroporti, tra cui Venezia e Napoli, e arrivo a Larnaca o Paphos – i mosaici sono patrimonio Unesco- con base, per tutto il soggiorno, a Limassol. Il programma – in pensione completa con bevande incluse – prevede sistemazione in hotel 3*S per tutto il soggiorno. Pranzi caratterizzati da assaggi della cucina tradizionale, che con i suoi mezés garantisce un viaggio tra i sapori, riflesso degli incroci culturali che caratterizzano l’isola.

Per chi ricerca anche la vacanza al mare l’estensione Cipro, l’isola degli dèi propone a fine tour un soggiorno presso le località di Ayia Napa o Protaras, con assistenza e giornate libere da dedicare alla spiaggia e al relax.

Tra le altre proposte di Boscolo riservate a Cipro l’esclusiva Istanbul e Cipro Nord è dedicata al legame tra la parte settentrionale dell’isola e la Turchia, con 5 giorni di tour guidato a Istanbul seguiti da una settimana in hotel nella Baia di Karpaz: escursioni facoltative a Nicosia, Famagosta – che per quasi un secolo fece parte dei territori di Venezia – o nei percorsi naturalistici della penisola di Karpaz.