Marriott sbarca a Ras Al Khaimah con il brand Le Méridien

Ora è ufficiale: Marjan, il master-developer di immobili in freehold a Ras Al Khaimah, ha accolto con favore la sottoscrizione di un accordo tra Marriott International e la società locale Three Musketeers Hospitality (Tmh) per portare Le Méridien Hotels & Resorts nell’emirato.

Nel 2026 aprirà, dunque, in una posizione privilegiata fronte mare, il nuovo Le Méridien Al Marjan Island Resort & Spa, che andrà a incrementare l’offerta di ospitalità di alto livello.

La struttura disporrà di 350 camere arredate in stile contemporaneo e con vista panoramica sul mare. I progetti per la nuova destinazione alberghiera prevedono sette food outlet e diverse facilities, tra cui un centro fitness, una piscina, una spa e un miniclub. Negli spazi e nelle attività proposte, la struttura rifletterà lo spirito del bien vivre del brand Le Meridien e ospiterà una Le Meridien Hub, una moderna reinterpretazione della tradizionale hall degli hotel.

Con 1,13 milioni di visitatori nel 2022, e un aumento del 16% degli arrivi turistici rispetto all’anno precedente, Ras Al Khaimah è destinato a registrare una forte crescita nei settori dell’ospitalità e del turismo.

Sostenuti da una forte prospettiva di domanda e da una vigorosa ripresa dalla pandemia Covid-19, i lotti fronte mare dell’isola di Al Marjan stanno creando nuove opportunità per lo sviluppo alberghiero di Ras Al Khaimah, con alti rendimenti potenziali che attraggono gli investitori, come dimostrato da un recente studio presentato da Colliers, una delle società leader nel settore dei servizi professionali e nella gestione degli investimenti in ambito immobiliare.