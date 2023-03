Metaverso e quantum computing: il salto digital di Vueling

Quantum computing e, ovviamente, metaverso: è qui che Vueling – tra i partecipanti del Mobile World Congress di Barcellona – gioca la sua ennesima partita digitale e getta le basi per sviluppare un nuovo modello di business in uno scenario post-pandemico sicuramente ultra high-tech.

Nel caso del quantum computing, Vueling in collaborazione con Lighthouse Disruptive Innovation Group sta esplorando modi per ottimizzare le previsioni del comportamento dei passeggeri con l’obiettivo di consentire una pianificazione più efficiente delle sue operazioni e dei suoi servizi. Nell’altro, il vettore presenta un progetto del suo Innovation Lab sullo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi standard per volare attraverso il metaverso.

LA FORZA DEL QUANTUM COMPUTING

Poter prevedere il comportamento dei passeggeri per Vueling aiuterà a ottimizzare le operazioni e potrà rendere l’esperienza di volo ancora più sostenibile. La compagnia aerea, di recente, ha collaborato con il Boston Lighthouse Disruptive Innovation Group, che ha studiato algoritmi di calcolo quantistico combinandoli con i processi di calcolo classici. L’obiettivo? Sviluppare un quadro funzionale che possa fornire le capacità necessarie per determinare i migliori iperparametri da un set di dati specifici: ciò permette di stabilire un modello che consenta a Vueling di prendere decisioni in modo più rapido ed efficiente, ottimizzando così tutte le operazioni.

Proprio quest’anno, la compagnia aerea terminerà lo sviluppo delle funzionalità necessarie e sarà quindi in grado di integrare questo modello che alterna la logica quantistica e classica ai suoi processi e che potrebbe contribuire a ridurre i tempi di attesa e migliorare la pianificazione dei percorsi.

IN VOLO NEL METAVERSO

Con Vueling sarà possibile esplorare anche il metaverso. Grazie al supporto del suo Innovation Lab, la compagnia del Gruppo Iag si sta concentrando sullo sviluppo di nuove tecnologie per identificare le opportunità e adattare i suoi servizi alle nuove esigenze dei suoi clienti, in un chiaro impegno per l’innovazione nel settore dell’aviazione. In questo senso, l’azienda sta lavorando per poter offrire in futuro la possibilità di “volare” tra i metaversi. Lo sviluppo di questi standard renderebbe possibile passare da un metaverso all’altro, permettendo all’avatar stesso di portare con sé tutte le sue risorse digitali.