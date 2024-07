Mice, 96 milioni di fatturato per Aim Group International

Un bilancio consolidato 2023 molto positivo, con un fatturato complessivo di 96 milioni di euro, in aumento del 22% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda di +3 milioni di euro. Aim Group International, leader nei congressi, eventi e comunicazione, pubblica il corporate Annual Report per il 2023 e annuncia risultati di business ed economici molto positivi, avendo superato i volumi pre pandemia grazie a un tasso di crescita a doppia cifra.

«L’industria degli eventi è in continua evoluzione e Aim Group International non solo ha tenuto il passo, ma ha saputo guidare l’innovazione, dimostrando resilienza», afferma Gianluca Buongiorno, presidente di Aim Group International. «Il nostro impegno nello stringere forti partnership con clienti e stakeholder è stato la chiave del nostro successo. Restando in sintonia con le mutevoli esigenze dei clienti e partecipanti agli eventi e adattandoci al cambiamento con dinamismo e flessibilità, siamo stati in grado di affrontare le sfide con creatività e agilità», sottolinea.

«Le strategie che abbiamo attuato ci hanno condotto a una crescita sostenibile e hanno rafforzato la stabilità finanziaria del Gruppo», spiega Gianluca Scavo, ceo di Aim Group International. «I risultati del 2023 – ammette – sono storici, con una crescita significativa registrata in tutte le nostre sedi, sia in Italia sia a livello internazionale. La continua espansione e la solida ripresa dagli effetti della pandemia evidenziano un percorso di stabile crescita che continua nel 2024 e oltre».

Gli highlight del 2023, oltre al bilancio consolidato complessivo, parlano di oltre 2.000 eventi live, digitali e ibridi e campagne di comunicazione per oltre 400 clienti, con cinque premi internazionali vinti, un aumento di 120 nuovi eventi, tra cui progetti di rilevanza mondiale come il Fiata World Congress 2026, la Ieee/Rsj International Conference on Intelligent Robots and Systems (Iros), che prevede 5.000 presenze, e la collaborazione con la European Society for Sexual Medicine (Essm) per le edizioni del congresso del 2025-26-27.

Nel 2023 Aim Group ha compiuto passi significativi verso la sostenibilità con la pubblicazione della Dichiarazione di Intenti e Valori e della Politica di Sviluppo Sostenibile, il primo Rapporto di Sostenibilità e la Certificazione Iso 20121 per la Gestione Sostenibile degli Eventi.

Tra gli investimenti nello sviluppo dell’azienda, il nuovo headquarter nella sede centrale di Milano, in un ufficio più grande e moderno, con spazi e format adeguati che riflettono meglio l’immagine di un’azienda innovativa.

«La nostra missione di promuovere le connessioni umane è al centro di tutto ciò che facciamo, e la nuova identità del nostro brand riflette il nostro impegno a fornire ai clienti un supporto completo attraverso servizi innovativi di progettazione, comunicazione e consulenza», aggiunge Buongiorno. «La crescente sinergia tra le nostre aree di specializzazione – eventi, comunicazione e consulenza – è stata fondamentale per la nostra riorganizzazione strutturale e ha posto solide basi per avere successo in futuro», conclude.