Mitur, partito il tour Aromi d’Italia sul bus-ristorante

È partito ieri da Torino il tour di “Aromi d’Italia” che, attraverso 17 degustazioni-tappe su un bus-ristorante di ultima generazione, girerà il Paese per proporre e far gustare il meglio della cucina italiana. Ma non solo. Nel progetto, inserito in “Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano”, ideato dalle regioni italiane e parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del ministero del Turismo, è prevista la creazione di uno speciale kit olfattivo, un originale strumento di promozione delle tipicità culinarie italiane.

Il tour si concluderà entro ottobre e vedrà protagonisti in ogni tappa 30 ospiti – tra giornalisti, influencer selezionati tra coloro che hanno partecipato agli Italy Ambassador Awards e stakeholder – riuniti per una degustazione curata dalla Federazione italiana cuochi. Protagonista un piatto regionale, con il suo aroma e il suo tipico sapore, che riporta inevitabilmente alla sua regione di appartenenza. Così, per esempio, nella tappa in Abruzzo, protagonista sarà il pecorino di Farindola; in Basilicatala pasta con il peperone crusco; in Calabria la ‘nduja; per il Lazio i carciofi.

Nel kit olfattivo saranno proposti quei profumi, da tutti riconoscibilissimi, che raccontano la straordinaria varietà della cucina italiana e che legano ognuno di noi a ricordi piacevoli, come il profumo del pane appena sfornato, l’inconfondibile aroma della moka o del ragù in pentola. Il kit sarà presentato come strumento innovativo di promozione durante fiere e incontri promozionali.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha dato piena approvazione al progetto sottolineando che «la cucina italiana, candidata anche a patrimonio Unesco, è uno dei principali elementi di attrazione per i turisti nazionali einternazionali. Le eccellenze enogastronomiche regionali raccontano le storie, i valori e le identità dei nostri territori, anche di quelli meno noti. Questo progetto valorizza quindi la nostra enogastronomia, favorendo una narrazione della cultura italiana attraverso profumi e sapori locali differenti».

Tutto il progetto “Scopri l’Italia che non Sapevi” è frutto di un accordo di programma tra il ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla regione Abruzzo – della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con Enit.