Moxy compie 10 anni: cento hotel in Europa entro l’anno prossimo

Dieci candeline per Moxy Hotels, brand parte del portfolio Marriott Bonvoy, che si rivolge alle nuove generazioni di viaggiatori con il suo design industriale, i suoi spazi comuni animati e tanto intrattenimento.

Dopo dieci anni dalla sua nascita, oggi il marchio è una presenza affermata nel segmento upper-midscale lifestyle in Europa, con 89 alberghi operativi in 18 destinazioni, che rappresentano il 60% del suo portfolio globale e celebra l’importante anniversario con il traguardo dei 100 hotel in Europa entro la fine del 2025, grazie all’aggiunta prevista di 17 hotel, tra cui nuove aperture in mercati inediti quali Spagna, Turchia e Lussemburgo.

«Festeggiamo il decimo anniversario di Moxy Hotels orgogliosi di come la visione audace del brand abbia trovato uno straordinario riscontro nei viaggiatori di tutta Europa – afferma Jerome Briet, chief development officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Con piacere notiamo una forte domanda di esperienze di ospitalità nella regione che siano stylish ma a tariffe ragionevoli. I nostri ambiziosi piani di espansione per Moxy sono alla ricerca delle destinazioni che ben comprendano lo spirito giocoso tipico del brand».

Il design è proprio un elemento di differenziazione chiave per il brand da sempre, con camere smart e spazi eclettici che offrono agli ospiti la possibilità di divertirsi durante il loro soggiorno. Anche la soundtrack nei Moxy Hotels è parte integrante dell’offerta.

Moxy Hotels ha introdotto anche il Moxy Guestbook, diventando uno dei primi marchi a sfruttare i contenuti generati dagli utenti in una piattaforma interattiva digitale, in ogni struttura nel mondo.

Gli hotel vogliono essere non solo punto di ospitalità, ma anche luogo nevralgico-sociale della destinazione, per la comunità locale e i viaggiatori d’affari e di piacere, che in essi ritrovano anche elementi della cultura della città che li ospita.

Riguardo alle nuove 17 proprietà da aggiungere nel portfolio europeo, entro la fine del 2025, è prevista l’inaugurazione del Moxy Barcelona per ottobre, con la quale il brand entra in Spagna, poi sarà la volta delle Turchia con l’apertura di Moxy Istanbul Beyoğlu, seguita dall’apertura di Moxy Izmir. In particolare, Istanbul Beyoglu aprirà dopo un restauro completo dello storico edificio Afrikahan costruito nel 1905. Avrà 168 camere nel cuore di Istanbul.

Il Moxy Luxembourg Airport, inaugurato di recente, ha segnato invece il debutto di Marriott in Lussemburgo. Dotato di 130 camere eleganti e confortevoli, l’hotel si trova all’interno dell’aeroporto ed è direttamente collegato al terminal tramite una passerella interna.

Il brand prevede inoltre di espandere la propria presenza in Francia, Italia, Portogallo, Irlanda, Belgio, Polonia, Serbia e Germania entro la fine del 2025, per il mercato italiano, due saranno le new entry: Moxy Pompei e Moxy Verona.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Marriott International