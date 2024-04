Msc Crociere vara il programma “Stay & Cruise” per l’estate 2024

Msc Crociere ha annunciato il nuovo programma Stay & Cruise per l’estate 2024, che offre agli ospiti la possibilità di prolungare la loro vacanza a bordo delle navi, aggiungendo un soggiorno di due o tre notti in una struttura a terra nella città in cui inizia o termina la crociera.

Una novità che permette agli ospiti in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia o Roma di arricchire l’esperienza a bordo con un soggiorno prima o dopo la crociera aggiungendo due o tre notti supplementari in una struttura alberghiera a terra.

«Sempre più ospiti che prenotano le crociere Msc estendono in modo autonomo le proprie vacanze attraverso soggiorni nelle località in cui imbarcano o sbarcano dalle nostre navi – ha spiegato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del gruppo. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata, utilizzando tutti i comfort correlati e senza doversi preoccupare della parte organizzativa».

Per chi sceglie la nave Meraviglia, c’è l’opportunità di aggiungere un soggiorno di due o tre notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle è previsto anche un tour guidato per scoprire la Grande Mela con tappe nei posti più iconici di New York.

Chi invece partirà con Seascape alla scoperta dei Caraibi, potrà rendere la vacanza ancora più speciale iniziandola con un soggiorno supplementare di due notti in un hotel 3 stelle a Miami, e un’escursione inclusa che permetterà di visitare i luoghi più imperdibili della città.

Per le crociere a bordo di Msc Opera alla scoperta del Mediterraneo orientale, sarà possibile soggiornare due notti ad Atene per esplorare la maestosa storia dell’antica Grecia. Grazie all’escursione inclusa nel pacchetto, sarà possibile partecipare a un tour guidato alla scoperta dei siti archeologici più importanti della capitale greca.

Il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo di Armonia, Lirica e Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di due notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista un’escursione per scoprire Venezia, una delle città più belle e uniche del mondo con un tour nel cuore della città che comprende un trasferimento panoramico in barca lungo il Canale della Giudecca, una passeggiata che parte da San Marco per proseguire verso la Torre dell’Orologio con i suoi Mori in bronzo, il Palazzo Ducale e il celebre Ponte dei Sospiri.

I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia su Divina, Fantasia, Musica, Seaside o Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per due notti in un hotel della città eterna. L’escursione, anche in questo caso inclusa nel pacchetto, prevede un tour in autobus verso la Chiesa di San Paolo fuori le Mura, il Colosseo fino a raggiungere le mura vaticane, dove sarà possibile seguire una visita guidata all’interno dei Musei Vaticani, della Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro.

Presto sarà disponibile la possibilità di un pacchetto Stay & Cruise a Istanbul per il programma invernale 2024/2025 di Msc Crociere.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere