Msc, il timone di Explora Journeys

passa a Leonardo Massa

Leonardo Massa guiderà anche il mercato italiano di Explora Journeys. Il managing director Italia di Msc Crociere ricoprirà infatti lo stesso ruolo anche per il nuovo brand di vacanze di lusso in mare – prossimo al debutto – dando vita a sinergie più efficaci a vantaggio degli operatori turistici.

La Divisione Crociere del gruppo Msc ha infatti deciso di supportare ancora meglio la community dei suoi partner commerciali in Italia, riunendo le funzioni di vendita e altre risorse di brand di Explora Journeys sotto la stessa struttura.

Gli accordi commerciali esistenti con i partner del settore restano invariati. Analogamente, anche le condizioni di vendita per i due brand rimangono separate e invariate per il futuro.

«Questa è un’ulteriore dimostrazione di quanto il gruppo Msc intenda sviluppare ulteriormente la relazione con i partner commerciali, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nostra crescita fino a oggi e continuerà a farlo con entrambi i nostri brand – dichiara Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del gruppo Msc – Questa struttura semplificata fornirà un accesso migliore agli operatori turistici, soprattutto ai consulenti di viaggio, generando vantaggi per tutte le parti coinvolte. E ciò che più importa, consentirà agli operatori turistici di beneficiare dei nostri continui investimenti in entrambi i brand e in questo modo di crescere a loro volta».

Lo stesso tipo di approccio sarà adottato anche in Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Sudafrica, Brasile, Cina e Giappone.

La prima nave, Explora I, partirà per il viaggio inaugurale il 17 luglio da Southampton, nel Regno Unito, per un viaggio di 15 notti tra i fiordi norvegesi e oltre il circolo polare, arrivando infine a Copenhagen.

«Sono entusiasta di questo nuovo incarico e ringrazio l’azienda per la fiducia che ha riposto in me e nel team per promuovere al meglio il nuovo brand di lusso della divisione crociere, la cui prima nave, costruita in Italia da Fincantieri, si appresta a prendere il mare a luglio – commenta Leonardo Massa – Il mercato mostra ottimismo e un forte interesse per viaggi e vacanze di lusso, mete inusuali e particolari che si possono raggiungere con navi dagli standard altissimi sia i termini di servizio che di sostenibilità. Accolgo questo incarico con grande determinazione ed entusiasmo, certo che il mercato italiano saprà apprezzare questa nuova proposta di vacanze di lusso senza eguali».

A caldo, Massa racconta la nuova avventura: «È una sfida che si aggiunge, ed è entusiasmante per uno che lavora da 20 anni in questa azienda prendere parte a un progetto che sta nascendo. Ci sarà un’organizzazione ad hoc: team dedicato per le vendite, contact center e pubbliche relazioni, struttura per il marketing e la pubblicità, mentre risorse aggiuntive dedicate al brand sosterranno le operazioni in ogni mercato, garantendo il successo immediato di questo nuovo approccio. Metteremo in campo tutte le sinergie possibili con il know how e il brand di Msc».

Qual è il prodotto che offrite?

«Quello che oggi nel mondo delle crociere non esiste ancora, quindi non sono interessato ai paragoni con le altre compagnie del lusso. Ci posizioniamo nel segmento delle vacanze di lusso con l’obiettivo di diventare una valida alternativa di vacanza per questo target di clienti. Arriva la prima nave e vogliamo che tutti quelli che già ci conoscono come Msc sappiano di questa novità, una nuova chance. Il nostro obiettivo è comunicare nel modo più corretto possibile per raggiungere tutti quei clienti che fanno vacanze di un certo livello e che fino a oggi non hanno considerato Msc e le nostre navi come una possibile destinazione. Crediamo che possano sceglierci».

Come si racconta il lusso di Explora?

È ispirato agli alti standard dell’hôtellerie, con un vantaggio: mentre in una camera di hotel hai sempre lo stesso panorama, con noi puoi vedere alba, tramonto, un panorama diverso ogni giorno. Perché la nostra camera si muove. Avremo suite di lusso con gli ospiti protagonisti della vacanza, che ne scelgono tempi e modi come in un hotel luxury. Nove proposte di ristorazione incluse nel prezzo. Un’ampia varietà di lounge tra cui muoversi per l’intrattenimento in base ai propri gusti musicali. A bordo esperti del mondo marino. Solo un ristorante a bordo a pagamento dove si alterneranno chef stellati, a cominciare da Uliassi. Ribadisco, è paragonabile solo ad alberghi di altissimo livello, con un servizio pazzesco – penso al Quisisana di Capri per fare un esempio – con la differenza di trovarsi a bordo di uno yacht di lusso dove cambiano paesaggi e destinazioni. Offriamo una qualità superiore, camere di minimo 32 metri quadri, tutte con balcone, includendo nel costo del biglietto la ristorazione e anche pranzi e cene in camera per chi vuole».

Cosa aspettarsi sul fronte prezzi?

«Siamo di certo in una fascia di prezzo importante, ma per il target altospendente a cui ci rivolgiamo, proponiamo tariffe in all inclusive assolutamente accessibili. Fate un paragone, nello stesso periodo, con un hotel luxury e vedrete».