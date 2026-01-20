Norwegian Aura, crociere al via nel 2027: prenotazioni aperte

Norwegian Cruise Line (Ncl) ha svelato la Norwegian Aura e annunciato l’apertura alle prenotazioni per viaggiare a bordo della nave più lunga e più grande della sua flotta, che avrà base a Miami a partire dal giugno 2027, dopo il debutto in Europa a fine maggio 2027.

Norwegian Aura introduce un nuovo standard in termini di dimensioni e scala per la flotta Ncl: sarà lunga quasi 345 metri, avrà una stazza lorda di 169.000 tonnellate e potrà accogliere fino a 3.840 ospiti in occupazione doppia. È più grande del 10% rispetto alle precedenti Norwegian Aqua e Norwegian Luna.

Con crociere di sette giorni nei Caraibi, ogni itinerario di Norwegian Aura nella regione includerà una sosta a Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl in Belize, oppure a Great Stirrup Cay, l’isola privata del brand alle Bahamas, recentemente oggetto di importanti interventi di valorizzazione. Nel corso del 2026, in vista delle crociere di Norwegian Aura del 2027, l’isola presenterà anche il Great Tides Waterpark, un parco acquatico di quasi sei acri con 19 scivoli, salti da scogliera – una novità assoluta nel settore – un fiume artificiale con corrente e nuove escursioni avventura.

«Siamo orgogliosi di presentare la più recente e grande aggiunta alla nostra flotta, la Norwegian Aura – ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings – La nave è stata concepita per offrire a tutti gli ospiti la libertà di vivere la propria vacanza a modo loro. Non vediamo l’ora di raggiungere questo nuovo traguardo e siamo entusiasti che gli ospiti possano vivere tutto ciò che Norwegian Aura ha da offrire».

Norwegian Aura è attualmente in costruzione presso il cantiere navale italiano Fincantieri, con interni progettati da architetti di fama mondiale come AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design e Studio Dado.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Norwegian Cruise Line