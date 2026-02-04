Msc introduce lo Yacht Club su Musica e Orchestra

Msc introduce lo Yacht Club su Musica e Orchestra
04 Febbraio 13:21 2026

Aria di yacht club a bordo delle navi Msc Musica e Orchestra: Msc Crociere ha infatti annunciato l’introduzione del suo Yacht Club a bordo di queste due navi, estendendo il proprio impegno nell’offrire esperienze di crociera esclusive e altamente personalizzate.

Al termine di questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica, che comprende anche Poesia e Magnifica, saranno così dotate dello Yacht Club, elevando ulteriormente gli standard di eccellenza della flotta.

Concepito come una vera e propria “nave nella nave”, l’Msc Yacht Club è un’area riservata che garantisce il massimo della privacy, del comfort e di un servizio su misura, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Le spaziose ed eleganti suite si affiancano a un servizio di maggiordomo attivo h24 e a un concierge dedicato, mentre ristorante gourmet, lounge raffinata e solarium privato offrono ambienti esclusivi in cui rilassarsi. Il tutto a pochi passi dall’ampia proposta di ristoranti, attività e intrattenimento disponibili a bordo.

A completare l’esperienza, gli ospiti dello Yacht Club possono contare su una curata selezione di servizi personalizzati. Tra le attenzioni più esclusive, eleganti omaggi recapitati direttamente in suite – come frutta fresca, raffinati macaron e cioccolatini – accompagnati da una bottiglia di distillati premium offerta e selezionata secondo le preferenze degli ospiti. È inoltre possibile usufruire dei servizi di disfacimento e preparazione dei bagagli, appuntamenti di shopping privati nelle boutique di bordo al di fuori degli orari di apertura e molto altro.

  Articolo "taggato" come:
Msc Crociere
  Categorie
LussoNavigare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Msc inaugura il cruise terminal di Barcellona con l’arrivo di Explora II

Msc inaugura il cruise terminal di Barcellona con l’arrivo di Explora II

Cinque consigli alle adv per vendere le crociere in Asia

The Red Sea pronta al debutto con tre luxury hotel

The Red Sea pronta al debutto con tre luxury hotel