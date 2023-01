Mutika Group premiata tra le “100 eccellenze italiane”

Lusinghiero attestato per Mutika Group, l’experience management company italiana che ha recentemente ricevuto il riconoscimento di una delle “100 eccellenze italiane” per il contributo offerto allo sviluppo socioeconomico del Paese.

«Ricevere questo premio per noi non è solo un grandissimo onore, ma è la celebrazione di una storia di grande passione creativa cominciata oltre dieci anni fa nel settore degli eventi a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di dare vita a esperienze uniche e innovative, in contesti sicuri e sensibili alle tematiche socio-ambientali – afferma Stefano Giaquinta, chief executive officer di Mutika Group – Essere selezionati tra i 100 protagonisti simbolo dell’eccellenza italiana è una conferma straordinaria del lavoro che abbiamo svolto in questi anni».

Il riconoscimento è stato assegnato a Mutika Group in occasione della 8ª edizione dell’evento 100 Eccellenze Italiane, che ha riunito e premiato le cento case history più rappresentative del brand Italia, dei diversi ambiti dell’economia, delle scienze, delle arti e della pubblica amministrazione Tra i premiati, oltre a Mutika Emc, troviamo anche il noto brand di moda Elisabetta Franchi, il più antico produttore di Aceto Balsamico – Acetaia Giusti, l’Adler Resort Sicilia e molti altri che rendono, giorno dopo giorno, l’Italian Lifestyle unico nel mondo. L’evento, promosso dall’associazione Liber in collaborazione con la casa editrice Rde di Riccardo Dell’Anna si è svolto a Roma, in Campidoglio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri. La manifestazione celebrativa ha visto inoltre la sovrintendenza di un Comitato d’Onore, presieduto dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano, direttore generale al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

«Se siamo la prima e unica experience management company in Italia lo dobbiamo anche al fortissimo legame che abbiamo con il territorio, valore fondante per l’identità di Mutika – ha poi aggiunto Giaquinta – Ogni progetto che ideiamo e sviluppiamo ha come obiettivo primario il rispetto del contesto in cui si svolge, per preservare le risorse naturali e la bellezza del nostro Paese. Per questo garantiamo tutela ambientale e massima tracciabilità in ogni singola attività».

Il 2022 è stato, tra l’altro, un anno ricco di celebrazioni per l’azienda, che si è già aggiudicata altri prestigiosi riconoscimenti, come il Timeless Performance Award by Ita Group, premio dedicato ai migliori Travel Partner, e il Le Fonti Award categoria “The Innovation Excellence of the year & Leadership Experience”, premio dedicato alle eccellenze italiane.