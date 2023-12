Naar T.O. incoronato travel ambassador di South Usa

Riconoscimento prestigioso per Naar Tour Operator. All’operatore, specializzato nella destinazione America, è stato assegnato per la seconda volta l’Ambassador Awards di Travel South Usa come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti al termine di un fam trip organizzato dall’ente del turismo del Tennessee.

Erica Melegari, product manager per il mercato Usa, ha ritirato il premio durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, assegnato a Naar Tour Operator per essere da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Nell’ultimo anno il tour operator ha supportato Travel South nella media partnership con il magazine Latitudes per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali, sviluppando insieme itinerari dedicati e promuovendoli attraverso i loro canali B2B e B2C, compresa l’organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggi sono stati formati sulle destinazioni.

Nonostante la media degli arrivi negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli pre Covid del 2019, anche se le previsioni indicano che avverrà nel 2024, si è registrato un incremento del 105% nel 2023 di arrivi per il Sud degli Stati Uniti. In linea con questa notevole crescita, Naar Tour Operator ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all’incremento esponenziale della regione.

Sottolinea Erica Melegari: «Creare itinerari con una tecnologia così avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del Turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela».

L’operatore milanese aveva vinto il premio anche nel 2019 e, oggi, ha riconquistato il riconoscimento confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali, con una varietà di prodotto che permette di creare viaggi molto differenti tra loro e di grande qualità.