Navi da crociera al debutto nel 2025

Alcune potranno ospitare quasi 7mila passeggeri, altre poco più di 100. Qualcuna punterà tutto sul lusso, altre sulla varietà dell’offerta. Sono le nuove navi da crociera oceaniche in arrivo nel 2025. Un anno che già si annuncia particolarmente vivace, con 13 unità che toccheranno l’acqua regalando esperienze inedite ai viaggiatori.

Cominciamo da una delle navi da crociera più grandi al mondo, che debutterà a Miami con la cerimonia di battesimo il 9 aprile 2025: Msc World America potrà accogliere fino a 6.774 ospiti e sarà la seconda nave World Class di Msc Crociere (la prima è Msc World Europa, che ha debuttato nel 2022). Sono navi gemelle ma non identiche: la compagnia ha apportato infatti modifiche al 30% degli spazi di World America per soddisfare il mercato delle crociere nordamericane. La nave presenterà sette distretti. Tra le novità la giostra sospesa sull’acqua Cliffhanger. Da non perdere, il quartiere Harbour con scivoli d’acqua, il percorso acrobatico e gli oltre 18 bar e lounge da scoprire. La stagione inaugurale partirà da Miami il 12 aprile: in programma crociere di sette notti ai Caraibi.

Sempre ad aprile, sempre in Florida, Norwegian Cruise Line inaugura la prima nave della classe Prima Plus (evoluzione della classe Prima). Si chiama Norwegian Aqua ed è leggermente più grande delle sue “sorelle” Prima e Viva (stazza lorda: 156.300 tonnellate contro 142.500). Tra le attrazioni principali ci saranno l’Aqua Slidecoaster, un rollercoaster ibrido e uno scivolo d’acqua unici nel loro genere, così come la Game Zone, evoluzione del Galaxy Pavilion di Ncl, con attività come freccette interattive, giochi di realtà virtuale e minigolf a pagamento. A bordo di Aqua ci sarà anche il primo ristorante di specialità thailandesi della flotta. Invece l’area esclusiva e riservata The Haven vanterà una nuovissima suite duplex con tre camere da letto e ampio balcone. Norwegian Aqua potrà ospitare fino a 3.571 passeggeri in doppia occupazione. Salperà il 16 aprile da Miami per una crociera inaugurale di cinque giorni, per poi proseguire la stagione da Orlando/Port Canaveral verso Caraibi e Bermuda.

Saranno due le navi al debutto per American Cruise Line. American Patriot e American Pioneer saranno le prime due imbarcazioni della nuova classe Patriot. Navi da massimo 125 ospiti, con solo cabine con balcone e suite spaziosissime. La prima, Patriot, partirà per il viaggio inaugurale Grand New England Cruise il 21 giugno, con andata e ritorno da Boston. La seconda, Pioneer, salperà il 1° novembre per Grand Florida Keys Cruise. Per entrambe, la stagione inaugurale interessa la costa orientale degli Stati Uniti.

Oceania Cruises attende luglio 2025 per dare il benvenuto ad Allura (nave gemella di Vista), che presenterà una serie di novità, tra cui una creperia a bordo, una biblioteca luminosa con pareti in vetro a tutta altezza e due nuovi ristoranti esclusivi: Ember e Aquamar Kitchen. Battesimo, poi crociera inaugurale di sette giorni il 18 luglio da Trieste ad Atene, per la nave da 1.200 ospiti. Poi la stagione del debutto proseguirà tra Mediterraneo, costa orientale del Nordamerica e Caraibi.

Sempre a luglio, puntuale come ogni anno, debutterà anche una nuova nave Viking. Nel 2025 sarà Viking Vesta, nave gemella dell’appena arrivata Viking Vela. Entrambe le navi sono più grandi delle precedenti – hanno capacità di 998 passeggeri, rispetto ai 930 delle precedenti unità – ma sono identiche nella scelta di ristoranti e lounge. Crociera inaugurale di 12 notti il 2 luglio, da Venezia a Barcellona. Ka stagione proseguirà tra Mediterraneo e Nord Europa.

E arriva anche il terzo yacht da crociera di The Ritz-Carlton Yacht Collection. A luglio 2025 sarà tempo di Luminara, nave gemella di Ilma ma con due suite in più (226 invece di 224), una percentuale maggiore di categorie di suite superiori e una marina ampliata. Le suite dispongono di una terrazza privata con vista sull’oceano. Luminara per il brand significa anche itinerari in Asia, con 10 viaggi che visiteranno 28 porti in 10 Paesi tra cui Vietnam, Filippine, Giappone, Thailandia. Partenza inaugurale nel Mediterraneo il 31 luglio da Civitavecchia verso Livorno, Portofino, Monte Carlo, Ajaccio, Porto Cervo.

Sempre d’estate, ad agosto, la classe Icon di Royal Caribbean International raddoppia con l’arrivo di Star of the Seas: otto quartieri e un mix di ristoranti e attrazioni. In esclusiva per la nave il musical di “Ritorno al futuro”. Star of the Seas potrà accogliere circa 5.610 ospiti e trascorrerà la stagione inagurale ai Caraibi. Debutto il 31 agosto da Port Canaveral con tappe all’isola privata Perfect Day at CocoCay, in Costa Maya e a Cozumel.

È un po’ in ritardo ma arriverà finalmente a settembre 2025 Brilliant Lady, la quarta nave della flotta Virgin Voyages. Simile alle tre precedenti unità, sarà adattata alla navigazione attraverso il Canale di Panama. Brilliant Lady sarà anche la prima nave Virgin a salpare da New York e Los Angeles e a offrire una stagione di crociere in Alaska da Seattle, nel 2026. Potrà ospitare 2.770 passeggeri e salperà per la crociera inaugurale il 5 settembre da New York verso le isole Bermuda.

A settembre debutterà anche Star Princess di Princess Cruises, nave quasi gemella di Sun Princess arrivata quest’anno. Tra le differenze, O’Malley’s Irish Pub e Love by Britto ampliati, il nuovo SkyDeck Sports Court & Track con un campo che può essere utilizzato per pickleball e basket, e un’area splash per i piccoli. La nave di classe Sphere potrà ospitare circa 4.300 persone e, dopo il battesimo, salperà per la crociera inaugurale il 4 ottobre: 11 giorni nel Mediterraneo da Barcellona a/r. Passerà poi l’inverno ai Caraibi.

Farà la sua comparsa a novembre con un’esperienza culinaria ispirata a “Il Re Leone”. Si tratta di Disney Destiny, di Disney Cruise Line. La nave darà ampio spazio ai supereroi con spazi come il ristorante World of Marvel e la Marvel Super Hero Academy, una lounge ispirata a “Doctor Strange”, lo scafo di “Spider-Man”, una Tower Suite ispirata all’attico di Iron Man. La nave potrà accogliere 4.000 crocieristi e salperà per la crociera inaugurale di quattro notti il 20 novembre da Port Everglades verso le Bahamas.

Si aspetta novembre anche per la quinta (e forse ultima) nave della classe Edge di Celebrity Cruises: Celebrity Xcel presenterà versioni ampliate del Rooftop Garden, inclusa un’espansione sul fianco della nave, e il ristorante di Danel Boulud. La compagnia ha anche rivelato che Xcel lancerà sette nuove esperienze per la compagnia, ma non le ha ancora rivelate. Xcel sarà la prima nave della flotta Celebrity in grado di utilizzare metanolo come carburante. Stagione inaugurale invernale ai Caraibi ed estate nel Mediterraneo per la nave da 3.260 ospiti.

Dicembre è il momento di una nuova classe di navi – la Star – per Windstar Cruises. Arriva Star Seeker, con 112 suite (quasi tutte con veranda privata o finestra infinity dal pavimento al soffitto, cinque opzioni di ristorazione incluse, una vasca idromassaggio esterna a prua e una “nuova interpretazione” della piattaforma di sport acquatici della compagnia. Tra le sistemazioni a bordo ci saranno due nuove Horizon Owner’s Suite rivolte a poppa per Windstar. La nave da 224 passeggeri salperà il 28 dicembre 2025 per una traversata transatlantica di 17 giorni da Malaga e Miami. Trascorrerà la stagione inaugurale tra Caraibi, Alaska e Giappone.