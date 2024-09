Ncl lancia la campagna per adv “Walk for Wellness”

Ncl annuncia l’espansione della campagna rivolta agli agenti di viaggi “Walk for Wellness” in tutta l’Europa continentale. Dopo il successo in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e nella regione Dach, la compagnia di crociere sta estendendo l’iniziativa su più regioni. “Walk for Wellness”, in programma dal 1° al 31 ottobre 2024, incoraggia i partecipanti a focalizzarsi sulla consapevolezza e sul benessere mentale ed è incentrata sul tema “Step Up, Make a Difference & Win as You Walk!”.

In linea con la propria filosofia “Partners First“, Ncl sostiene i partner da oltre un decennio. Oltre al tradizionale supporto alle vendite, compresa la formazione e le risorse di marketing, si impegna a promuovere il benessere personale dei propri partner. L’espansione di “Walk for Wellness” in tutta l’Europa continentale è in linea con questa missione, offrendo agli agenti di viaggi una piattaforma utile a migliorare il benessere mentale, infondendo al contempo un senso di comunità all’interno dell’industria dei viaggi e del turismo.

«A seguito dell’enorme successo di “Walk for Wellness” nel mercato Dach e in altre regioni, siamo entusiasti di estendere questa iniziativa a tutta l’Europa continentale, invitando tutti i nostri partner a unirsi a noi per questa speciale attività – dice Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Norwegian Cruise Line – Nel mondo sempre più frenetico di oggi, è fondamentale dare priorità alla consapevolezza e al benessere mentale per vivere una vita equilibrata e di successo. Il nostro fine è fornire ai nostri partner uno strumento che li aiuti a raggiungere questo obiettivo».

Sulla base della premessa che camminare può fare miracoli per il benessere mentale di tutti, “Walk for Wellness” invita gli agenti di viaggi per tutto il mese di ottobre a partecipare a una passeggiata virtuale condivisa. Per l’edizione di quest’anno, Ncl ha fissato un obiettivo ambizioso: i partecipanti percorreranno complessivamente 180.000 km, che rappresentano i km percorsi nel primo anno di servizio dalla Norwegian Aqua, la 20ª nave della flotta che sarà presto varata.

Gli agenti di viaggi che desiderano contribuire positivamente al loro benessere mentale come parte di un grande team possono registrarsi per aderire all’iniziativa su www.ncl.com/w4w. I partecipanti possono monitorare i propri progressi tramite l’app gratuita MoveSpring, che si sincronizza con smartphone e dispositivi mobili come Apple Watch, Fitbit e Garmin. L’app consente agli utenti di monitorare i propri passi, seguire il viaggio della Norwegian Aqua su una mappa virtuale, connettersi con gli altri partecipanti, competere in sfide settimanali e vincere premi, tra cui un posto nella crociera inaugurale della Norwegian Aqua e una crociera Ncl per due persone in una cabina con balcone nel 2025 come primo premio.

Per il mese di ottobre, la compagnia non si concentra solo sul benessere mentale dei partecipanti, ma anche sul sostegno a una causa. Per ogni traguardo raggiunto nel percorso virtuale della Norwegian Aqua, verrà effettuata una donazione a Gamian-Europe, organizzazione paneuropea orientata ai pazienti che rappresenta e difende i diritti e gli interessi delle persone con problemi di salute mentale in tutta Europa.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Ncl