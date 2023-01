Ncl schiererà in Sudafrica nel 2024 la nave “Norwegian Dawn”

Norwegian Cruise Line chiude con successo la stagione inaugurale con partenza da Città del Capo, in Sudafrica. Il 21 dicembre 2022, la Norwegian Jade è stata la prima della flotta Ncl a fare scalo nel porto sudafricano, offrendo agli ospiti internazionali e locali viaggi di 12 giorni lungo la costa del Sudafrica e della Namibia con un pernottamento a Città del Capo, in Sudafrica, e visite a Mossel Bay, Port Elizabeth (Gqeberha) e Richard’s Bay, in Sudafrica, e a Luderitz e Walvis Bay, in Namibia.

La compagnia, forte del successo della sua stagione inaugurale in Sudafrica, ha annunciato l’arrivo nella regione della Norwegian Dawn nell’inverno del 2024. Con scalo a Città del Capo, in Sudafrica, e a Port Louis, a Mauritius, la nave da 2.340 passeggeri offrirà crociere tra gennaio e marzo 2024.

«Nell’ambito della nostra filosofia “Guest First”, ci siamo focalizzati sul miglioramento della nostra offerta di destinazioni, fornendo ai nostri ospiti itinerari più coinvolgenti, progettati per creare ricordi di una vita – ha detto Kevin Bubolz, managing director Continental Europe, Israel, Middle East & Africa – I nostri nuovi viaggi in Africa ne sono la prova, combinando località da non perdere come Città del Capo e Mauritius con gemme nascoste come Pomene e Maputo in Mozambico o Fort Dauphin in Madagascar. Con una media di quasi 12 ore in ogni porto, che consente di avere più tempo per vivere appieno queste destinazioni, i nuovi viaggi sono già tra le crociere più vendute per il 2024 e stanno attirando ospiti da quasi 60 Paesi in tutto il mondo».

Il 3 gennaio 2024, Norwegian Dawn partirà per la sua crociera di 17 giorni nella regione, navigando per la prima volta nei 56 anni di storia della compagnia da Doha, Qatar, a Mauritius. L’itinerario prevede una combinazione unica di scali negli Emirati Arabi Uniti, Oman, Seychelles, Kenya, Tanzania e Madagascar.

Il 20 gennaio 2024, la nave effettuerà un itinerario di 12 giorni da Port Louis, Mauritius, con scali a Pointe des Galets, Réunion; Fort Dauphin (Toalagnaro), Madagascar; Pomene e Maputo, Mozambico; Richard’s Bay, Port Elizabeth (Gqeberha), Mossel Bay e Cape Town, Sudafrica.

Il 1° febbraio e l’8 marzo 2024, Norwegian Dawn effettuerà viaggi di andata e ritorno di 12 giorni attraverso il Sudafrica e la Namibia con scali a Mossel Bay e Durban in Sudafrica e a Luderitz e Walvis Bay in Namibia, prima di intraprendere il suo itinerario più esteso il 20 marzo, navigando da Città del Capo, Sudafrica, a Barcellona, Spagna. Il viaggio di 21 giorni lungo la costa occidentale dell’Africa toccherà porti in Namibia, Angola, Sao Tomé e Principe, Costa d’Avorio, Gambia, Senegal, Capo Verde, Isole Canarie e Marocco.