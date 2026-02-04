Neos si allea a CpFlight per il training degli equipaggi

Un’alleanza che unisce tecnologia e cultura aziendale per dare nuovo slancio alla formazione degli equipaggi, valorizzando le persone, la loro professionalità e una crescita condivisa. Neos, la compagnia di Alpitour World, annuncia la partnership con CpFlight, con l’installazione di due simulatori firmati dall’azienda italiana. Si tratta di strumenti di ultima generazione, progettati per riprodurre fedelmente le condizioni operative e consentire un addestramento di altissimo livello.

I simulatori entreranno a far parte del Training & Operations Center di Neos a Malpensa, uno spazio strategico e innovativo, dedicato all’apprendimento continuo, all’evoluzione professionale e allo scambio di competenze tra equipaggi e personale di terra. Un luogo concepito non solo per migliorare l’efficacia della formazione tecnica, ma per creare una cultura condivisa, in cui la qualità e l’eccellenza diventino patrimonio comune di tutta l’organizzazione.

Il vettore internalizza così una parte importante delle attività di addestramento, rafforzando un modello formativo fondato su qualità, continuità e innovazione. È un investimento che conferma la visione della compagnia: perseguire l’eccellenza come valore pervasivo, che guida non solo l’esperienza di viaggio – costruita sul binomio perfetto tra comfort e sicurezza – ma anche la cultura aziendale, il modo di lavorare e la crescita delle persone che contribuiscono al successo del brand.

«Neos – spiega il comandante Davide Borsotti, head of training di Neos – ha intrapreso da tempo la strada per valorizzare appieno le proprie risorse, identificando la formazione interna come il veicolo principale per il raggiungimento di questo obiettivo strategico. L’introduzione di due simulatori Boeing 737 Fbs all’interno della nostra organizzazione rappresenta un nuovo e significativo impulso. Questo investimento non solo ci permette di sviluppare ulteriormente le nostre capacità addestrative, ma ci consente anche di posizionare Neos come una realtà di riferimento nel settore, specialmente a partire dalle prime fasi del Type Rating».

«L’internalizzazione di questa componente essenziale dell’addestramento – sottolinea Borsotti – arricchisce in modo importante la formazione erogata dal nostro Ato (Approved Training Organization) e, contestualmente, apre nuove e più ampie capacità e possibilità addestrative per la nostra organizzazione nel rispetto delle normative previste dal nostro Coa (Certificato Operatore Aereo)» .

L’accordo rappresenta un traguardo significativo anche per CpFlight, confermando la solidità del suo percorso di crescita.

«Essere stati scelti da Neos per supportare il loro Training Center è per noi motivo di grande orgoglio – commenta Andrea Prodissi, ceo di CpFlight – È una collaborazione che valorizza il nostro impegno nell’innovazione e nella precisione, frutto di un know-how sviluppato in oltre vent’anni di lavoro nel mondo dei simulatori di volo e che ci spinge a continuare a investire in soluzioni sempre più performanti e affidabili».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Neos