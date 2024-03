New York, New York: la maxi campagna di Alpitour World

Prosegue la campagna globale lanciata da New York City Tourism + Conventions e Alpitour World attraverso il brand Turisanda1924 e Neos.

La campagna, in Italia, da gennaio ha previsto affissioni pubblicitarie nelle metropolitane e sui mezzi pubblici di superficie nelle città di Milano, Roma, Napoli e Torino, oltre a un piano di comunicazione sui canali digitali e social di Alpitour World, Neos e Turisanda1924 che proseguirà fino a metà marzo, per promuovere proposte di viaggio mirate a favorire le prenotazioni in vista della primavera e dell’estate.

Quest’anno la campagna presenta inoltre un focus particolare sulla nuova connessione Palermo-New York. Oltre alle tre frequenze settimanali da Milano Malpensa, a partire dal prossimo 9 giugno, la compagnia aerea Neos ripristinerà, dopo sette anni, la tratta che collega direttamente la Sicilia a New York. A supporto di questa novità, anche la proposta volo+hotel disponibile con Turisanda, brand che proprio quest’anno compie 100 anni di vita.

«Siamo entusiasti del lancio della nuova campagna di promozione in Italia e di collaborare ancora una volta con Alpitour, soprattutto ora che ci avviciniamo a livelli record di visite italiane – ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions – È un momento entusiasmante per New York City grazie a nuove offerte di prodotto, tra cui mostre d’arte innovative, una scena gastronomica sempre più dinamica ed eventi sportivi di livello mondiale all’orizzonte».

«Siamo felici di essere partner, per il secondo anno consecutivo, di una delle più importanti campagne pubblicitarie di New York City – prosegue Paolo Guariento, chief product officer – specialties division – Alpitour World muove da sempre grandi volumi su New York City, da tempo al centro di una strategia di Gruppo che mira a ottimizzare l’impegno tanto del tour operating quanto dell’aviation. Quest’anno abbiamo inserito anche tantissime novità tra le proposte in destinazione combinate al soggiorno per far vivere ai nostri clienti delle esperienze uniche. Tra queste le partite di Nba con ingresso al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio del game per incontrare i giocatori e assistere al riscaldamento delle squadre e le partite di Mlb con visita al leggendario Yankee Stadium per assistere ad un match dei New York Yankees. Oltre allo sport, molte le combinazioni di Art&Music con ingresso esclusivo al Moma e al Blue Note. Il volo diretto della nostra compagnia aerea Neos, da quest’anno anche da Palermo oltre che da Malpensa, ci consente di presidiare al meglio questa meta e pianificare investimenti a medio e lungo termine, per migliorare e garantire sempre ai nostri clienti servizi di qualità».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di New York City Tourism + Convention