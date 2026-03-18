Nh rinnova i suoi due hotel a Parigi

Sono di nuovo pronti ad accogliere gli ospiti, dopo un’attenta ristrutturazione, l’Nh Paris Gare de l’Est e Nh Paris Opéra Faubourg.

Il brand di Minor Hotels ha annunciato infatti di avere completato il progetto di rinnovo delle strutture parigine per elevare gli standard di accoglienza e consolidare il posizionamento del brand Nh Hotels & Resorts nel mercato francese, attraverso l’offerta di spazi moderni e funzionali, in linea con le aspettative dei viaggiatori internazionali, pur preservando l’identità e il carattere distintivo di ciascuna struttura.

NH PARIS OPÉRA FAUBOURG

Nh Paris Opéra Faubourg si trova nel cuore del 9° arrondissement, tra Montmartre e la zona degli antiquari di Drouot, a pochi passi dall’Opéra Garnier, dai grandi magazzini e dall’iconico boulevard Haussmann, all’interno di un edificio haussmanniano di sei piani risalente al 1880.

Le 101 camere e suite luminose, alcune delle quali con balcone e vista su Rue La Fayette e sulla Torre Eiffel, dalle tonalità calde e con dettagli che evocano il volto più artistico e sofisticato di Parigi, si ispirano alla moda, allo stile e alla cultura degli anni ’50 e ’60. Nella lobby un grande camino e accoglienti zone lounge, regalano un’atmosfera intima.

A completare l’offerta servizi, il bar, ideale per una pausa relax dopo una giornata di shopping, lavoro o alla scoperta della città.

Grazie alla sua posizione strategica e al design rinnovato, Nh Paris Opéra Faubourg si conferma la scelta perfetta per weekend culturali, esperienze urbane e viaggi d’affari o leisure.

NH PARIS GARE DE L’EST

Anche questa struttura si trova all’interno di un edificio haussmanniano, tipico dell’architettura parigina del XIX secolo, posizionato di fronte alla storica stazione che dà il nome all’hotel, Nh Paris Gare de l’Est, e a meno di 10 minuti a piedi da Gare du Nord.

Grazie alla sua posizione privilegiata, l’hotel si afferma come punto di partenza strategico per scoprire la città e collegarsi facilmente con il resto d’Europa. L’area circostante invita inoltre a esplorare sia angoli nascosti ricchi di fascino, come il tranquillo giardino Villemin, il pittoresco passage Brady e le storiche chiese di Saint-Vincent-de-Paul e Saint-Laurent, tutti raggiungibili a piedi, sia mete più note.

La struttura dispone di 207 camere, tra cui superior e suite, alcune con balcone. L’estetica – moderna e minimalista – è arricchita da richiami grafici alla storia della stazione e ai grandi itinerari europei.

Gli spazi comuni, tra cui un’elegante zona dotata di caminetti, sono stati migliorati per garantire massimo comfort e funzionalità. La colazione a buffet propone prodotti freschi e specialità internazionali, mentre il Lounge Bar offre un ambiente rilassato per ogni momento della giornata.

Nh Paris Gare de l’Est è luogo ideale anche per l’organizzazione di eventi aziendali, l’hotel dispone di cinque sale riunioni della superficie totale di 152 m², dotate di configurazioni modulabili; il team Guest Relation cura ogni dettaglio: dai coffee break, aperitivi e pranzi, fino a servizi di hostess, interpretariato e ai trasferimenti aeroportuali.

Minor Hotels con i due rinnovati indirizzi e il nuovo Nh Collection Paris Ponthieu Champs Élysées, consolida la propria crescita nel mercato francese e rafforza il posizionamento dei suoi brand in una delle destinazioni più iconiche d’Europa.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor Hotels