Nicolaus lancia la Valtur Career Week e apre 750 posti di lavoro

L’estate è alle porte e il Gruppo Nicolaus dà il via alla quarta edizione della Valtur Career Week (27 marzo-3 aprile), che replicando l’innovativa formula di recruiting digitale delle precedenti edizioni punta a selezionare circa 750 professionisti da inserire nello staff dei villaggi e nel management delle strutture di tutto il Gruppo, proprietario del marchio Valtur.

Il termine ultimo per candidarsi è il 24 marzo, a supporto dell’iniziativa la campagna di comunicazione associata alla career week continua a essere attiva e la presa in carico ragionata dei curricula è regolata da un sofisticato software che li organizza per aree semantiche e competenze, trasmettendoli in automatico ai differenti responsabili delle selezioni. A dar maggiore rilievo a questa attività è entrato a far parte del Gruppo nell’area di people management un team specializzato in recruiting, welfare e formazione.

«Nel 2022 il lancio della Valtur Career Week, tra campagne social e attività verticali con partner di settore, ha raggiunto oltre 2 milioni di persone e raccolto oltre 4.500 candidature. Settecento sono state le persone cercate lo scorso anno e 750 sono quelle che stiamo cercando per il 2023, anche alla luce delle nuove strutture che fanno parte del nostro portafoglio e della nostra attività nell’ambito dell’hospitality company. L’elevato numero di candidature che stiamo ricevendo e profilando ci rende particolarmente orgogliosi», afferma Enzo Porsenna, nuovo responsabile people management, recruiting e formazione.

I PROFILI RICERCATI

I profili ricercati da Nicolaus sono differenti e andranno a coprire precisi ambiti e mansioni. L’iniziativa punta, infatti, a individuare figure manageriali e operative, con focus su expertise in ambito hôtellerie, direzione e amministrazione alberghiera, guest relation, food & beverage, tour expert, intrattenimento e attività sportive e altre figure di professionisti del turismo.

FORMAZIONE IN PRIMO PIANO

La Valtur Career Week è solo il primo passo per l’inquadramento delle risorse umane che saranno fondamentali per la prossima stagione estiva del Gruppo Nicolaus. Appena avvenuta la selezione, prenderanno il via le attività di formazione al fine di seguire le corrette tempistiche in funzione della stagione turistica del 2023. La formazione ha un ruolo importante anche dal punto di vista della valorizzazione e del perfezionamento del bagaglio professionale delle differenti figure che andranno a far parte dell’organico dei prossimi mesi, con l’ambizione di contribuire all’accrescimento di conoscenze e competenze.

La formazione verterà principalmente su un aspetto: la conoscenza dei differenti elementi che concorrono a definire l’originalità dei format e delle linee di prodotto, fra cui Valtur Escape e la nuova Valtur Italian Lifestyle Collection, Nicolaus Club e Nicolaus Prime.

Le attività di formazione andranno avanti seguendo un preciso calendario, tarato sulle diverse fasi e conseguenti esigenze della stagione.

«Anche per quest’anno la formazione riveste e rivestirà un ruolo di primo piano nell’ambito dell’interazione con le risorse umane. Ogni persona che lavora nelle nostre strutture deve poter trovare innanzi tutto soddisfazione nello svolgere la propria mansione e crediamo fermamente che questo possa avvenire solo se percepisce il valore complessivo di un progetto, sentendosene parte anche in relazione alla messa a fuoco dell’importanza del proprio ruolo, a prescindere da quale esso sia. Questo tipo di visione legata al lavoro caratterizza la nostra azienda fin dai suoi esordi e pensiamo che abbia svolto e continui a svolgere una funzione chiave nel percorso di crescita che ci ha portati a poter offrire quattro brand, Valtur, Nicolaus Club, Turchese e Raro, ad affermarci in breve tempo in qualità di hospitality company e di plasmare inedite formule di ospitalità come quella, per esempio, del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort», conclude Porsenna.