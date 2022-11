“No Football. No Worries”: il Qatar si promuove con Pirlo

Il Qatar – alle prese con i Mondiali di Calcio 2022 – continua a spingere sulla leva della promozione e lancia la nuova campagna “No Football. No Worries” con protagonista il leggendario calciatore italiano e attuale allenatore del club turco Süper Lig Fatih Karagümrük Andrea Pirlo, che mostrerà quanto la destinazione mediorientale possa offrire ai viaggiatori.

In una serie di video promozionali – spiega in una nota il Qatar Tourism Authority – dal tono umoristico, gli spettatori vedono Pirlo alle prese con svariate avventure in Qatar, dal sandboarding sulle dune del deserto del Mare Interno all’immersione nella cultura del Museo di Arte Islamica, passando per il kitesurfing nel nuovo resort del Paese, Fuwairit Kite Beach.

Andrea Pirlo ha dichiarato: «Mi è piaciuto molto esplorare il Qatar: è un bellissimo Paese con persone stupende e tantissime proposte da offrire. Che siate appassionati di sport o meno, potete godervi il Qatar e vivere avventure, cultura e attività emozionanti: ci sono già stato diverse volte e non vedo l’ora di tornarci».

Il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha commentato: «Il Qatar offre tutto il meglio del Medio Oriente in un unico luogo, sicuro e accessibile, insieme a un caloroso benvenuto ai visitatori provenienti da tutto il mondo. L’ospitalità qatariota è rivolta a tutti i visitatori che viaggiano nel nostro Paese, dove possono sperimentare il viaggio di una vita. Ci auguriamo che la nostra ultima divertente campagna vi faccia scoprire la varietà di avventure proposte, in grado di soddisfare una vasta gamma di preferenze e di budget».

Gli spot “No Football. No Worries.” verranno lanciati da emittenti globali e saranno attivati in 17 Paesi attraverso le emittenti televisive locali, sulle piattaforme social, tra cui Facebook, Instagram e Snapchat, e sulle piattaforme online come YouTube e la Rete Display di Google.

La campagna fa parte di Feel More in Qatar, la nuova brand platform globale di Qatar Tourism focalizzata sulle attività ed esperienze per famiglie che questa meta turistica offre. A dicembre verrà lanciata anche la campagna principale “Feel More in Qatar”, che vedrà tre coinvolgenti personaggi animati del luogo presentare a una famiglia la vasta gamma di esperienze emozionanti che potranno sperimentare in Qatar.

I personaggi – Shaheen, il falco, Maha, l’orice araba, e Lulu, la tartaruga embricata – rappresentano l’iconica fauna selvatica del Qatar e guidano la famiglia alla scoperta dell’anima del Paese.