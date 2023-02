Numa si espande in Svizzera con i Craft boutique apartment a Zurigo

Zurigo, Svizzera. È la prossima destinazione di Numa Group, ora attivo in otto Paesi europei e che gestisce più di 3mila unità (il Gruppo aprirà nuovi complessi anche a Berlino, in Germania).

A Zurigo Numa si è già assicurata tre proprietà. Il primo nuovo complesso di boutique apartment completamente digitale a Zurigo porta il nome di Numa Craft, e offre appartamenti di design di alta qualità per soggiorni di breve, media e lunga durata a Stauffacher nel quartiere cult District 4. Il complesso aprirà entro la fine di marzo 2023 e accetta già prenotazioni.

Philipp Rohweder, director real estate Numa Group, sottolinea: «Per Numa Zurigo, in quanto città e centro economico più grande della Svizzera, è il trampolino di lancio per la nostra espansione nella Confederazione Elvetica. Siamo lieti di poter offrire ai nostri ospiti di Numa Craft boutique apartment in una posizione privilegiata, sin dal primo giorno del nostro lancio sul mercato a Zurigo, e di poterci espandere grazie ad un incremento totale di oltre 150 posti letto nei prossimi mesi».

Dimitri Chandogin, presidente di Numa Group, spiega: «Siamo anche alla ricerca di immobili di prestigio in posizioni privilegiate in città come Ginevra, Basilea, Berna, Lucerna, Losanna e Lugano. Il nostro obiettivo è creare accomodation di fascia alta completamente nuove per i viaggiatori moderni e quindi innovare il mercato anche in Svizzera».