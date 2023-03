Numeri record per Itb Berlin: 5.500 espositori e 90mila visitatori

Successo di pubblico e di contenuti per l’edizione 2023 dell’Itb di Berlino – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner – che si è chiusa con circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e 90.217 visitatori professionali provenienti da 180 Paesi che per tre giorni hanno affollato padiglioni e stand. La risposta numerica è proporzionata alle aspettative degli operatori del settore che proprio per quest’anno si aspettano una stagione turistica record.

All’Itb, infatti, l’industria dei viaggi internazionali è stata soddisfatta dell’enorme domanda e del desiderio di viaggiare delle persone, nonostante la difficile situazione del mercato. Dopo la pausa dovuta alla pandemia e prendendo come slogan “Open for Change”, quello che gli addetti ai lavori hanno definito il World’s Leading Travel Trade Show è tornato per la prima volta come evento esclusivamente B2B e si è confermato come piattaforma leader dell’industria globale dei viaggi.

Successo anche per l’Itb Buyers’ Circle che con i suoi 1.300 membri ha fatto registrare un ampio consenso. Questo circolo esclusivo è limitato ai principali acquirenti del settore dei viaggi e il loro volume di vendite, frutto delle contrattazioni maturate nei giorni di fiera, è aumentato notevolmente e la partecipazione internazionale è passata dal 50% nel 2019 al 70% in totale. Altrettanto impressionante è stato anche il seguito mediatico con circa 3.000 membri dei media e 333 travel blogger e personalità politiche internazionali di alto profilo presenti all’evento.

Durante la manifestazione, quasi tutti gli operatori dell’industria hanno convenuto che il 2023 potrebbe diventare un anno record: il desiderio di viaggiare delle persone è tornato in molte parti del mondo. Solo la regione Asia Pacifico risulta ancora un po’ indietro nella ripartenza, soprattutto a causa del ritardo con cui la Cina ha aperto i suoi confini. «Negli ultimi mesi – ha sottolineato Dirk Hoffmann, amministratore delegato di Messe Berlin – l’industria del turismo ha mostrato un’incredibile fiducia nonostante la difficile situazione generale e le crisi geopolitiche. Itb Berlin di quest’anno è stata poi la prova della necessità vitale di incontrarsi faccia a faccia. Siamo lieti dello spettacolare ritorno della fiera come evento dal vivo e dell’enorme risposta di espositori e visitatori. Il nostro settore è un affare di persone, e non senza motivo: tutti a Itb Berlin erano d’accordo con questo».

L’edizione 2023 dell’Itb ha rilanciato anche numerosi formati di networking tra cui l’evento ITB Speed ​​Networking, ovvero incontri ed eventi presso gli stand degli espositori, nonché eventi serali nel quartiere fieristico e nel centro di Berlino, sono stati la prova del desiderio di incontrarsi di persona.

Di grande interesse anche la convegnistica con la partecipazione di personalità di alto profilo, che ha offerto un ampio orientamento su temi specialistici. In particolare le sessioni hanno ospitato dibattiti e forum su 18 temi del comparto, con 400 relatori di fama internazionale che hanno preso parte a un totale di 200 sessioni di lavoro e hanno discusso argomenti molto urgenti e tendenze attuali tra cui la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la carenza di competenze. Sotto il titolo “Padroneggiare la trasformazione”, gli esperti hanno presentato i modi per trasformare le pressanti sfide globali che il settore deve affrontare in opportunità.

Un totale di 24.000 partecipanti hanno presenziato alle conferenze, ai panel e alle discussioni presso il principale think tank internazionale del settore dei viaggi. Nonostante la gioia e l’euforia seguite alla ripresa globale dei mercati, l’industria ha anche convenuto che dopo aver superato la pandemia ci si trova ora ad affrontare sfide enormi. Prima della pandemia erano già montate le critiche sul fatto che il “business as before” non sarebbe più stato realmente possibile e che la crescita poteva essere raggiunta solo tenendo conto di tutti gli aspetti della sostenibilità. Il turismo socialmente responsabile è stato a lungo all’ordine del giorno della principale fiera mondiale dei viaggi. Anche quest’anno ha offerto un’ampia gamma di tavole rotonde, seminari e conferenze, al fine tra l’altro di sensibilizzare alla responsabilità sociale nel turismo. Infine, tra i momenti legati a riconoscimenti e premi, da segnalare l’Equality in Tourism Award, presentato per la prima volta in occasione della Giornata internazionale della donna all’ITtb Berlin 2023, che ha voluto attirare l’attenzione globale sull’uguaglianza di genere nel turismo. Tre candidati hanno raggiunto la finale e il primo premio è andato al tour operator Travel Excellence del Costa Rica, seguito da Adventure Women dagli Stati Uniti ed Etur dall’Ecuador.

Anche i padiglioni, praticamente tutti al completo, hanno rispecchiato lo stato d’animo positivo del settore. Il numero di espositori è stato particolarmente elevato nei segmenti Travel Tech e Cruise alla fiera di quest’anno. Tra le singole regioni i paesi arabi erano particolarmente ben rappresentati.

Nel complesso, quest’anno molti espositori hanno occupato stand notevolmente più grandi e molte aziende turistiche sono tornate dopo una lunga pausa. Altri, a loro volta, erano i nuovi arrivati ​​all’ITB di Berlino di quest’anno. Debutta con successo la nuova sala polivalente hub27.

Anche la Georgia, Paese ospitante ufficiale, ha avuto successo tra i visitatori e rilanciando come slogan “Infinite Hospitality”, la destinazione ha anche presentato le sue attrazioni turistiche nello spettacolare gala di apertura.

Ora già si pensa all’edizione 2024: il prossimo ITtb Berlin si svolgerà dal 5 al 7 marzo (da martedì a giovedì) 2024 sempre nel quartiere fieristico di Berlino.