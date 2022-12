Nuovevacanze in convention a gennaio a Disneyland Paris

Inizia con buoni propositi il 2023 di Nuovevacanze, che ha annunciato la convention nazionale il 24 e 25 gennaio a Disneyland Paris, con il supporto dei riferimenti italiani Maria Pizzillo, head of sales parks & resorts, e Alessandro Degiorgi, sales manager Italy Parks & Resorts.

«Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini di Nuovevacanze, che rappresentano il fulcro del nostro agire presente e futuro – afferma Corrado Lupo, ceo di Nuovevacanze Travel Group – E per tutto questo dobbiamo innanzitutto ringraziare Maria e Alessandro di Disneyland Paris, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Un altro sentito grazie lo dobbiamo inoltre a tutti partner che saranno presenti e che collaboreranno alla realizzazione dell’evento».

Venendo ai dettagli, Corrado Lupo aggiunge: «Il claim della convention non potrà che essere la “magia” ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate».

Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia possa dare a tutto il comparto turistico – sottolinea il ceo del network – Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le adv della rete degli strumenti innovativi ed esclusivi che ci renderanno a breve completamente digitali. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro marketplace My Aria diamo l’opportunità a tutte le agenzie della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online. Nulla sarebbe realizzabile senza le persone e i valori che contraddistinguono gli agenti di viaggi Nuovevacanze quali: conoscenza, dedizione, passione, professionalità».