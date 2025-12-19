Oltre il Giubileo: nasce la rete dei Cammini verso Roma

Un anno, da dicembre 2025 a dicembre 2026, per raccontare l’Italia del turismo lento e per accompagnare un pubblico sempre più ampio verso forme di viaggio consapevoli, accessibili e autentiche.

Nasce “La rete dei Cammini verso Roma”, un progetto di promozione nazionale a cura dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), con il sostegno del ministero del Turismo, che racconterà il turismo lento attraverso contenuti editoriali, attività sul territorio e un nuovo podcast dedicato.

Il progetto prende il via con la pubblicazione di articoli inediti su Italia.it, dedicati ai principali temi che definiranno il futuro della mobilità dolce: turismo sostenibile, accessibile, culturale, enogastronomico, smart e destagionalizzato.

L’obiettivo è proporre una narrazione contemporanea dei cammini che attraversano l’Italia, mettendo in evidenza buone pratiche, modelli virtuosi e nuove opportunità di viaggio lento e consapevole.

Accanto ai contenuti editoriali, tra la primavera e l’autunno 2026 verranno realizzati quattro blogger tour che attraverseranno alcuni tra i cammini più rappresentativi d’Italia, legati idealmente alle antiche Vie Romee e capaci di raccontare la straordinaria varietà del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Dodici content creator, selezionati tramite una call pubblica, saranno coinvolti in un percorso di scoperta e narrazione che valorizzerà territori, comunità e culture locali attraverso reportage autentici e radicati.

A dare il via al programma, il podcast “Buon cammino Italia”, realizzato da Aevf in collaborazione con Terre di Mezzo Editore: una serie di dodici episodi della durata di venti-venticinque minuti che verrà pubblicata con cadenza settimanale per tre mesi e condurrà gli ascoltatori alla scoperta di quattro cammini particolarmente significativi: la Via Francigena, il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino Minerario di Santa Barbara e il Cammino di San Nilo.

A raccontare l’esperienza camminatori e referenti dei territori, testimoni diretti della rinascita di molte aree interne. La produzione è affidata alle autrici Monica Nanetti, Sofia Nardacchione, Alice Facchini ed Erika Scafuro, figure di riferimento nel racconto di viaggio.

Fa parte del format anche l’attivazione di percorsi di formazione rivolti agli operatori culturali e appassionati di itinerari slow.