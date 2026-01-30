Oman Air celebra i 15 anni della Muscat-Milano

Oman Air ha celebrato a Milano, al Principe di Savoia, un bel traguardo che segna in modo significativo la propria presenza nel mercato italiano: il 15° anniversario del collegamento Muscat-Milano e il primo anno di operatività della rotta Muscat-Roma, confermando l’Italia come uno dei mercati europei chiave per la compagnia.

Non sono mancati momenti carichi di emozione per il saluto di una figura importante di questo percorso: Antonio De Caro, country manager che ha vissuto tutta l’avventura sin dall’inizio, in carica fino al 31 gennaio 2026 ha colto l’occasione per un saluto a tutto il team e, insieme a Soraya Mohamed Ali, sales executive, ha ricordato le tappe del vettore dal 2010.

Attiva su Milano dal dicembre 2010, Oman Air ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo dei flussi turistici, culturali ed economici tra i due Paesi. L’apertura del collegamento da Roma nel dicembre 2024 ha ulteriormente rafforzato questa relazione, ampliando l’accessibilità dall’Italia verso Muscat e verso l’intero network del vettore, che oggi comprende 45 destinazioni tra Medio Oriente, Asia Pacifica e Africa.

Nel corso dell’evento milanese, che ha riunito operatori turistici, partner dell’aviazione, stampa trade e rappresentanti del mondo imprenditoriale, Kelpesh Patel, regional sales manager Europa, ha sottolineato la maturità del mercato italiano e il crescente interesse per l’Oman come destinazione. «Stiamo registrando una domanda costante, in particolare da parte di viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e culturalmente ricche», ha dichiarato, ribadendo l’importanza di partnership solide e collegamenti affidabili nel lungo periodo.

Segnali molto positivi arrivano anche sul fronte incoming. Secondo Aigo, il 2025 ha segnato un anno record con quasi 56mila arrivi italiani tra gennaio e novembre, in crescita del 50,51% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con prospettive di ulteriore sviluppo nel 2026.

Parallelamente, Oman Air prosegue l’espansione della propria rete europea, che oggi conta 11 destinazioni, grazie al lancio dei voli per Amsterdam e Copenaghen e all’incremento delle frequenze su Londra. Membro dell’alleanza oneworld, la compagnia offre inoltre collegamenti verso oltre 900 destinazioni globali tramite i partner, rafforzando il proprio posizionamento nel segmento del lungo raggio premium.