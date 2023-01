Palladium, 1 miliardo di fatturato. Primo hotel a Venezia

Palladium Hotel Group comunica nel corso di Fitur Madrid la chiusura dell’anno con un fatturato di 948 milioni di euro, con un incremento del +113% di entrate rispetto al 2021 e un +26% in più rispetto al 2019.

La società, che appartiene al Grupo Empresas Matutes, annuncia anche importanti novità, come l’apertura del suo primo hotel a Venezia: parte del brand brand Only You con debutto nel 2025. Si prevede di ristrutturare completamente la struttura esistente per trasformarla in un hotel a 5 stelle con 168 camere e varie aree di ristoro, tra cui una splendida terrazza.

«Continuiamo a consolidare la ristrutturazione effettuata nel 2020, con la quale abbiamo separato l’operatore alberghiero Palladium Hotel Group dal resto delle società del Grupo Empresas Matutes – ha spiegato il presidente di Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats – Siamo soddisfatti di questi ottimi risultati, frutto dell’evoluzione degli hotel di recente apertura, così come dell’impegno per migliorare l’esperienza del cliente, ma anche i nostri processi interni e, di conseguenza, la redditività della nostra gestione».

Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group, ha ribadito che parte del successo dei risultati si deve al consolidamento di hotel come Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, Palladium Hotel Menorca, Only You Hotel Valencia e Only You Hotel Málaga, aperti nel 2021, nonché dell’ottima accoglienza ricevuta da Trs Ibiza Hotel e Hard Rock Hotel Marbella, inaugurati nel 2022.

Il bilancio del 2022 evidenzia anche l’alleanza commerciale con Registry Collection Hotels di Wyndham Hotels & Resorts, attraverso la quale Palladium Hotel Group ha rafforzato la propria distribuzione e aumentato la propria capillarità in un mercato strategico come gli Stati Uniti.

Sobrino prevede buoni risultati per il 2023: «Nel 2022 siamo riusciti a superare di gran lunga le cifre pre pandemiche, e le previsioni per il prossimo anno sono positive, nonostante le sfide che il settore deve affrontare. Ci aspettiamo un anno di crescita moderata, durante il quale prevediamo di raggiungere per la prima volta il miliardo di euro di fatturato».

Inoltre, Only You Hotel Sevilla aprirà le sue porte nel primo trimestre del 2024, mentre l’Hard Rock Hotel Marbella aprirà l’area Oasis nel corso dell’anno, aggiungendo 174 camere, tra cui due nuove categorie, Rock Suite e Rock Star Suite.