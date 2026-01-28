Paoli alla guida di Fiavet Trentino Alto Adige

Paoli alla guida di Fiavet Trentino Alto Adige
28 Gennaio 09:52 2026

Un vertice al femminile per Fiavet Trentino Alto Adige: nel corso dell’assemblea svoltasi nei giorni scorsi Sandra Paoli è stata eletta  nuova presidente dell’associazione regionale.

Nominato anche il nuovo consiglio direttivo che intende consolidare il supporto delle imprese di viaggio del territorio.

Tra le iniziative già previste per quest’anno da Fiavet Trentino Alto Adige ci sono i corsi primaverili rivolti a tutti gli addetti del settore turistico, dai dipendenti ai collaboratori, dai soci agli stagionali, in collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo del Trentino.

  Articolo "taggato" come:
Fiavet Trentino Alto AdigeSandra Paoli
  Categorie
Agenti di viaggiFlash

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Da Uvet a Bluvacanze: le convention ripartono dalle crociere

Direttiva pacchetti, <br>le correzioni dell’Ectaa

Direttiva pacchetti,
le correzioni dell’Ectaa

Apicella alla convention Welcome:
«Così orientiamo le vendite»