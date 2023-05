Partecipa al quiz per diventare Oman Expert

Si avvia alla conclusione il corso Block Notes Digital per diventare Oman Expert. È online dalle ore 12 di oggi il quiz finale (CLICCA QUI), ultima fase del percorso di formazione che permetterà di ottenere l’attestato di esperto della destinazione e concorrere ad aggiudicarsi una serie di esperienze nella destinazione.

Tutti coloro che risponderanno correttamente alle domande riceveranno l’attestato di Oman Expert. E i tre più veloci a dare le risposte giuste riceveranno un voucher per vivere esperienze in Oman, in collaborazione con i partner Turkish Airlines, Anantara Al Jabal Al Akhdar resort & Anantara Al Baleed resort, Jumeirah Muscat Bay, Kempinski Hotel Muscat, Khimji’s House of Travel, Magic Arabia e Zahara Tours.

Per ripassare il programma, è possibile scaricare e consultare qui l’intero corso di formazione prima di partecipare al quiz.

Questo l’elenco dei cinque moduli che compongono il corso: Benvenuti in Oman, prima tappa la capitale Mascate; Mare, le più belle spiagge e le città lungo la costa; Tra montagne, villaggi e tradizioni antiche; Come beduini tra le dune del deserto; Forti, castelli e siti Unesco.

Questo programma Block Notes Digital per formare gli agenti di viaggi è promosso dall’Ufficio del Turismo del Sultanato dell’Oman, insieme con L’Agenzia di Viaggi Magazine.