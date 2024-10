Numa, quattro nuove aperture in Italia. E debutto a Parigi

Numa Group, il brand dell’ospitalità digitale, si espande in Italia, con l’apertura di quattro nuove proprietà a Roma, Venezia e Firenze e entra nel mercato francese con l’apertura di una struttura a Parigi.

Le nuove proprietà italiane aumenteranno la presenza del brand tedesco sul suolo italiano di oltre 455 camere; nella città di Roma, la nuova proprietà di Numa si torva nello storico quartiere di Trastevere e sarà inaugurata nel secondo trimestre del 2025. Con 72 camere sarà la sistemazione perfetta per chi desidera esplorare i capolavori architettonici e culturali della città Eterna, tutti a pochi minuti a piedi dall’hotel.

Palazzo Haggis invece, nel cuore di Firenze, è un edificio di 6 camere, la cui apertura è prevista per la fine dell’anno. La proprietà si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal Duomo, dall’Accademia, Sant’Ambrogio, Santa Croce, e offre agli ospiti comfort e un facile accesso al patrimonio artistico della città e ai trasporti pubblici.

Il brand nella città ha aperto anche un’altra nuova proprietà nel quartiere di San Niccolò, quartiere conosciuto per la sua atmosfera bohémien e per la sua vicinanza al Piazzale Michelangelo, a Ponte Vecchio e Santa Croce.

Per la città di Venezia il Numa ha scelto un importante palazzo storico che sta ristrutturando, Palazzo Orseolo, nel sestiere di San Marco, che una volta terminato avrà 34 camere.

Anche questa struttura è pochi passi dalle zone più iconiche della città: Piazza San Marco, dal Ponte di Rialto.

Umberto Ottaviani, general manager Italia di Numa Group: «Quest’ultima espansione a Roma, Venezia e Firenze evidenzia l’impegno di Numa nel ridefinire l’ospitalità nelle città più affascinanti d’Italia. Ogni proprietà riflette la nostra visione nel fondere il fascino storico con le comodità moderne e digitali, offrendo ai viaggiatori un soggiorno perfetto e indimenticabile. Guardando al futuro, stiamo cercando attivamente nuove opportunità in mercati chiave come Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia».

Oltre all’Italia, Numa cresce anche in Europa e arriva a Parigi, dove apre la sua prima struttura francese, in una delle vie più iconiche della capitale francese, gli Champs-Élysées. Qui, nel prestigioso 8° arrondissement, a pochi passi dall’Arco di Trionfo, si trova il nuovo Numa Paris Champs-Élysées.

Per le 47 camere e gli appartamenti della struttura, colori vivaci, come il rosso bordeaux e il verde parigino, che, combinati con le piastrelle a scacchi, conferiscono agli interni un tocco vintage unico ed elegante.

Anche la vista è un punto di forza particolare: al quinto piano, dalle ringhiere dei balconi delle terrazze, tipicamente francesi, si gode una vista unica sui tetti di Parigi, Dagli appartamenti all’ultimo piano, si può ammirare da lontano anche la Torre Eiffel.

Come per gli altri hotel, Numa Paris Champs-Élysées, offre check-in e check-out online, comodo e semplice, tramite smartphone e l’accesso all’edificio e alla camera tramite codice Pin. Il servizio clienti è inoltre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via WhatsApp, e può essere contattato 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Numa