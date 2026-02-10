Piccole ma grandi.

Le agenzie nell’Annuario26

Zitti e buoni, profeti di sventura. Marcia bene – a dispetto di certe previsioni – il turismo organizzato. Lo dimostrano i dati dell’Annuario del turismo, edito dalla casa editrice de L’Agenzia di Viaggj Magazine e consultabile online all’indirizzo annuario.lagenziadiviaggimag.it. La fotografia scattata a fine gennaio 2026 mostra un totale di 6.660 esercizi attivi, una sessantina in più rispetto a quelli censiti lo scorso anno. Di questi, i dettaglianti puri sono 5.840, le aziende con licenza di tour operator 596 e i ricettivisti 224. Nulla a che vedere con l’emorragia post Covid, viste le sole 99 chiusure registrate negli ultimi dodici mesi, di cui 74 dettaglianti, 10 operatori e 15 ricettivisti.

A livello di distribuzione territoriale, si conferma la mappatura ormai storica che vede circa la metà delle imprese turistiche – per l’esattezza il 46,56% – ubicate nel Nord Italia, il 23,25% al Centro, il 20,28% al Sud e il 9,91% sulle grandi isole (Sicilia e Sardegna).

Cresce, seppur di poco, l’adesione ai network: le agenzie affiliate a una rete sono ora 4.650 (nel 2025 erano 4.500), con una divisione geografica che ricalca quella generale e vede al Nord ben il 49,30% dei punti vendita che hanno aderito a un network. Calano invece di duecento unità le imprese che fanno uso di Gds: ne conteggiamo 3.100, rispetto alle passate 3.300. Segno ineludibile di un trend di mercato.

«I nostri dati non rivelano una crescita, ma senza dubbio una situazione di stabilità che in una fase tanto incerta e volatile è certamente segno della capacità del sistema agenziale di resistere e riadattarsi alle nuove esigenze», dichiara Sandra Di Meo, direttore responsabile dell’Annuario, a capo del team che aggiorna tutto l’anno le schede delle aziende. Di Meo è anche alla guida del commerciale de L’Agenzia di Viaggi Magazine e sottolinea quanto «il contatto diretto e quotidiano della nostra casa editrice con il target-agenzie sia cruciale nelle campagne promozionali condotte attraverso i nostri canali». Tra le righe un messaggio agli inserzionisti: «Fidatevi di noi e dei nostri prodotti, visto il nostro strettissimo rapporto con le agenzie di viaggi».

L’attendibilità dell’Annuario è certificata da Politecnico di Milano: per il secondo anno di fila il nostro database è stato confermato come “soggetto patrocinante” dei report realizzati dall’Osservatorio Travel Innovation della School of Management come “fonte utilizzata per verificare la significatività del campione”. Dove per campione s’intendono, appunto, le agenzie di viaggi.

Piccole, ma grandi, sono le adv le protagoniste del talk “Spazio Agenzia: il mestiere che cambia”, in agenda mercoledì 11 febbraio, dalle ore 11.15 alle 12.00, nella Travel Expert Arena (Pad. 9) di Bit Milano. Come si evolve la vendita di viaggi? Quali strumenti e format adottare per stare al passo con i tempi, conquistando i clienti della Gen Ai? La moderatrice Giulia Di Camillo, giornalista L’Agenzia di Viaggi Magazine, proverà a rispondere a queste domande nel panel che vedrà on stage Luca Caraffini, ceo Istante Viaggi; Fabio Angiolillo, cofounder Business Class – The Travel Lounge; Tatiana Rigon, fondatrice La Gente dei Viaggi; Deborah Rainis, capofila Travel Angels; Roberta Bamba, founder Archè Tech; e Ornella Agnolon di Portotravel. Tutte agenzie che hanno saputo cavalcare il cambiamento.

Talvolta piccole, ma certamente grandi in termini di business, le esperienze di viaggio, oggi sempre più cruciali nella costruzione di pacchetti turistici. Affrontiamo anche questo tema in Bit nel corso del convegno “Osservatorio Experience: le tendenze 2026 di ViaggiOff”, moderato dalla nostra giornalista Mariangela Traficante. L’appuntamento è oggi 10 febbraio, dalle 12.15 alle 13.00, sempre nella Travel Expert Arena. Il panel vedrà confrontarsi interlocutori specializzati: dall’Italia green ai nuovi concept del lusso, dalle destinazioni più pop ai nuovi filoni del turismo culturale. Nel parterre di esperti chiamati a condividerd le proprie visioni: Angelica Benedetti, team leader Agenzie Italia di Civitatis; Antonella Guerra, esperta di turismo sostenibile e progettazione territoriale; Pietro Fattori, responsabile comunicazione esterna e relazioni istituzionali della Fondazione Fs Italiane; Mauro Morellini, ceo di Morellini Editore; Ana Serra, founder e ceo dell’incomista Selected Tours Italy; Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del turismo nel Sultanato dell’Oman.

La riscossa dei piccoli – dalle agenzie ai sindaci in trincea, passando per aeroporti minori e nicchie di mercato emergenti, come i viaggi studio e il turismo sportivo – costituisce il fil rouge del nostro Speciale Bit, in distribuzione in fiera (CLICCA QUI PER SFOGLIARLO). Microfoni aperti a pubblico e partner per videointerviste declinate in un duplice format: “Spazio Agenzia” in cui daremo voce alle eccellenze della distribuzione e “Spazio Experience” per veicolare ispirazioni e valori legati al segmento più trendy del 2026.

L’Agenzia di Viaggj Magazine, ViaggiOff e L’Annuario del Turismo ti aspettano in Bit dal 10 al 12 febbraio a fieramilano-Rho: Padiglione 9 – Stand H13-H17.