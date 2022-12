«Più risorse per il turismo»: l’impegno di Santanchè

Si può e si deve fare di più. Non si accontenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che giura al settore l’impegno del Mitur nel reperire, con il nuovo anno, più «risorse e investimenti» per il travel. Una dichiarazione d’intenti che arriva a margine della presentazione delle stime di Federalberghi sui viaggi di Natale, Capodanno ed Epifania e a pochi giorni dalla pubblicazione, da parte di Astoi Confindustria Viaggi, dei trend relativi al turismo organizzato.

«I dati più recenti sui flussi turistici – afferma – ci confermano, e quindi rafforzano, quanto già sappiamo: il turismo italiano è un’industria che sta dando ottimi segnali di ripresa, a fronte delle pregresse limitazioni causate dal Covid e delle attuali difficoltà dovute alla guerra e al caro energia. Di sicuro sapere di riavvicinarci ai dati del 2019 deve essere motivo di orgoglio, perché nel mondo c’è tanta voglia d’Italia, che in questo periodo di festività accoglierà il doppio dei visitatori stranieri rispetto allo scorso anno».

«Peraltro – aggiunge il ministro – la vacanza in Italia non è intesa come un ripiego dettato da ristrettezze economiche del momento, bensì una scelta precisa. In ogni caso tutto questo non ci basta. Non dobbiamo certo riposare sugli allori. Dobbiamo ricordarci che è solo una ripartenza dopo anni difficili. C’è ancora un margine da recuperare rispetto al periodo pre pandemico per raggiungere risultati anche migliori del 2019 e, soprattutto, renderli strutturali».

Da qui la promessa, che si aggiunge alle altre fatte in queste prime settimane di mandato: «Il settore va sostenuto con risorse e investimenti e il ministero del Turismo si impegnerà al massimo in questa direzione». Parola di Daniela Santanchè.