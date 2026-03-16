Polizze, Heymondo: «Vogliamo superare i 40 milioni di fatturato»

Ambiziosi traguardi nella strategia di sviluppo del player assicurativo Heymondo, che quest’anno punta a toccare un fatturato di 41 milioni di euro sull’onda di un consuntivo 2025 che nei mercati europei dove l’azienda è presente è stato registrato un complessivo volume di premi assicurativi pari a 69,6 milioni di euro, registrando una crescita di fatturato del 70% rispetto all’anno precedente e un Ebitda positivo pari al 10% del fatturato.

Il risultato supera ampiamente le previsioni iniziali, che stimavano un incremento non superiore al 40%. In Italia il 2025 si è chiuso con 26 milioni di euro di premi, e l’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare in particolare il canale distributivo agenziale.

La crescita globale ha avuto un impatto diretto anche sull’organizzazione del player: nel 2025 l’organico ha infatti raggiunto 130 dipendenti, raddoppiando rispetto all’anno precedente, e per il 2026 è previsto un ulteriore incremento del 50%, a supporto dello sviluppo di nuovi prodotti.

«L’apprezzamento che stiamo raccogliendo per la flessibilità e puntualità dei nostri prodotti, in particolare da parte delle agenzie di viaggi – sottolinea David Perez, co-fondatore e co-ceo di Heymondo – ci spinge a voler raggiungere nel 2026 l’obiettivo di 41 milioni di euro di fatturato nel mercato italiano, e di toccare i 106 milioni di euro su scala globale. Si tratta di un obiettivo ambizioso che perseguiremo tenendo conto dell’attuale conflitto in Medio Oriente e delle possibili evoluzioni anche sul piano socioeconomico. L’ottimizzazione del tasso di conversione e l’aumento dei ricavi legati all’assicurazione viaggio rappresentano per noi leve altamente strategiche».

TECNOLOGIA COME PRIMO DRIVER

«E l’innovazione tecnologica – aggiunge Perez – rappresenta indubbiamente il nostro principale punto di forza perché permette di strutturare un percorso scalabile e dunque economicamente solido, mantenendo il viaggiatore sempre al centro. Forti dei risultati dell’ultima annata, puntiamo a consolidare la nostra posizione ancor più nei mercati dove siamo già attivi, così come a espanderci in tutti quelli in cui la cultura del viaggio sia altrettanto radicata. L’obiettivo è chiaro: garantire la necessaria serenità affinché i viaggiatori possano concentrarsi esclusivamente sulla propria esperienza, offrendo loro un prodotto affidabile, smart e flessibile».

SPINTA B2B

In quanto insurtech, la compagnia si avvale di un modello gestionale digitale particolarmente agile, che sta trovando sempre più apprezzamenti nel canale delle agenzie di viaggi italiane. Basti pensare che del milione di viaggiatori assicurati nel 2025, il 40% è rappresentato da viaggiatori italiani: un dato, quest’ultimo, potenziato dal lancio del canale B2B Heymondo Business rivolto alle agenzie, tour operator e piattaforme digitali, e avvenuto lo scorso ottobre. Heymondo Business è uno strumento pensato per ottimizzare l’esperienza dell’utente in modo rapido ed efficiente, confrontando offerte e prezzi, garantendo il tracciamento completo del processo di sottoscrizione e rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie in ogni momento.

«Il canale B2B rappresenta per noi una leva di crescita strategica – spiega Miguel De Alvarado, business development manager di Heymondo – È con Heymondo Business abbiamo sviluppato una piattaforma pensata per semplificare il lavoro di agenzie di viaggi, tour operator e distributori digitali, offrendo uno strumento intuitivo che integra l’assicurazione nel processo di vendita in modo rapido e trasparente. Il nostro obiettivo non è solo ampliare la distribuzione, ma creare partnership solide e durature, garantendo maggiore efficienza operativa, controllo completo del processo e nuove opportunità di ricavo per il trade. In un mercato sempre più competitivo, crediamo che tecnologia, flessibilità e personalizzazione siano elementi chiave per supportare concretamente i nostri partner e generare valore condiviso».

Anche la copertura facoltativa per il rimborso delle spese di viaggio identifica un elemento di flessibilità, benché il maggior contributo alla fidelizzazione sia correlato proprio all’uso dell’app Heymondo per l’assistenza di viaggio: chiamate gratuite, pronto intervento h24 e possibilità di gestire l’intero processo delle incidenze con pochi clic sul proprio device. La piattaforma indica ogni singolo passo da seguire in caso di emergenza, consentendo di inviare una comunicazione scritta legata a eventuali danni o ritardi subiti con possibilità di allegare direttamente documenti. Al tempo stesso, l’applicazione garantisce l’immediata disponibilità di tutte le informazioni assicurative proprie, dai certificati alle modalità di copertura.

«L’Italia rappresenta per noi un mercato ad altissimo potenziale – conclude David Pérez – E il risultato economico raggiunto nel 2025 conferma non solo la solidità del nostro percorso di crescita, ma soprattutto la crescente fiducia dei viaggiatori italiani verso un modello assicurativo semplice, digitale e trasparente. Il nostro obiettivo di raggiungere 41 milioni di euro nel 2026 nasce dalla volontà di accompagnare sempre più persone in viaggio con coperture flessibili, assistenza immediata e un’esperienza completamente gestibile via app. Parallelamente, stiamo rafforzando la collaborazione con agenzie di viaggi e operatori del settore, convinti che l’integrazione tra tecnologia, distribuzione e controllo diretto del programma assicurativo sia la chiave per generare valore duraturo sia per il cliente finale sia per il trade».