Precision Air sceglie Aviareps come gsa per Asia e America Latina

Precision Air, compagnia aerea privata della Tanzania, ha nominato Aviareps come agente generale di vendita (gsa) in Cina, Hong Kong, Colombia, India, Argentina, Cile, Brasile, Perù, Ecuador, Panama, Paraguay e Uruguay. Con la nomina a Gsa in 12 nuovi mercati, Aviareps, è ora responsabile delle vendite, delle prenotazioni e del servizio di biglietteria della compagnia aerea per un totale di 28 mercati in Europa, Asia, Africa e America Latina.

Precision Air, fondata nel 1993 come compagnia privata di trasporto aereo charter, opera servizi passeggeri verso Nairobi (Kenya), Comore e vari aeroporti della Tanzania dalla sua base principale, l’Aeroporto Internazionale Julius Nyerere di Dar es Salaam.

Oltre ai 12 nuovi mercati in America Latina e Asia, Aviareps opera già come agente generale di vendita di Precision Air in Sudafrica, Russia, Giappone e in 13 Paesi europei: Germania, Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Finlandia.

«L’America Latina e l’Asia stanno diventando mercati sempre più importanti per noi e siamo molto felici di espandere la nostra partnership con Aviareps – ha detto Lilian Massawe, responsabile commerciale e dell’assistenza a terra di Precision Air – L’azienda è da anni un nostro partner forte in Europa e, grazie alla sua competenza locale e alla sua esperienza pluriennale nei mercati, è per noi il gsa perfetto anche in America Latina, India, Cina e Hong Kong».

Per Marcelo Kaiser, Coo Aviation di Aviareps, «la nomina a gsa in altri 12 mercati è un riconoscimento della nostra partnership di successo con Precision Air e ci sentiamo estremamente onorati della fiducia accordataci. I nostri professionisti altamente qualificati nelle vendite delle compagnie aeree sosterranno la crescita di Precision Air in America Latina e in Asia, e non vediamo l’ora di posizionare la compagnia aerea come un vettore di primaria importanza che collega il mondo a Zanzibar, Arusha e altre destinazioni in Tanzania».