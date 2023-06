Québec, festa con Air Transat. Della Serra: «Vicini al trade»

Come ormai da tradizione, il 24 giugno anche a Roma si festeggia la Festa Nazionale del Québec, cioè il giorno dedicato a San Giovanni Battista, santo patrono della provincia canadese, che la regione francofona del Canada ha assunto a festa nazionale dal 1834, ufficialmente riconosciuta però dal governo centrale solo nel 1977.

Per celebrare la giornata questa volta la delegazione italiana del Québec ha scelto i bellissimi giardini dell’Hotel Donna Camilla Savelli, struttura che si trova tra le mura di uno splendido monastero barocco costruito dal Borromini.

Madrina della serata Elisa Valentin, delegata ad interim del Québec a Roma, che insieme al suo staff ha sottolineato il ruolo importante dei programmi di interscambio culturale tra il Québec e il nostro Paese, come quello che vede la collaborazione con Intercultura, con l’assegnazione di borse di studio di un anno per ragazzi italiani da spendere in Canada.

Tra i patner presenti alla serata, per la parte commerciale, Air Transat e Air Canada che in vista della stagione estiva hanno rinforzato i collegamenti da e verso il Paese.

In particolare, la compagnia Air Transat, fresca vincitrice per la quinta volta del premio come miglior compagnia aerea viaggi vacanze al mondo agli Skytrax World Airline Awards, oltre ad aumentare i numero dei voli diretti su Montréal e Toronto da Roma, ha aggiunto partenze da Venezia per Montréal e da Lamezia Terme per Toronto.

La compagnia ha inaugurato anche collegamenti per Vancouver, San Francisco e Los Angeles in connessione con gli scali della parte est del Paese, oltre a confermare i voli già esistenti per i Caraibi, sempre con partenza dal Canda.

«Il turismo italiano è molto forte in Canada – sottolinea Tiziana Della Serra, sales and marketing director Rephouse, rappresentante in Italia per Air Transat – Con una presenza maggiore su Toronto, città da molti considerata come un punto di partenza per raggiungere altre mete».

In effetti, a dispetto del caro carburante e dell’inflazione, che ha fatto aumentare in proporzione anche il costo dei biglietti aerei rispetto a prima della pandemia, sono davvero tanti gli italiani che vanno in Canada per una vacanza, ma anche per andare a trovare familiari che vivono lì.

Un turismo, non solo da parte italiana, per questo Paese, in forte crescita tanto che entro il 2025 il Canada ha come obiettivo di attirare il 25% di turisti in più e a tale scopo saranno messi a disposizione 58,5 milioni di dollari canadesi per creare e migliorare le strutture turistiche.

«Noi come Rephouse – continua Tiziana Della Serra – siamo operativi in particolare per il trade. Infatti, pur essendo Air Transat omnichannel, cioè in vendita su tutti i canali, dedica un’attenzione particolare alla vendita della biglietteria al mondo dei professionisti di viaggio e delle agenzie. A loro garantiamo ogni tipo di assistenza e di supporto ai viaggiatori individuali e ai gruppi che hanno un ufficio dedicato».