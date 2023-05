Roma capitale del lusso: dieci nuovi hotel per il rilancio

Dieci nuovi hotel a 5 stelle come segno della ripartenza del turismo a Roma. Da Pasqua ai ponti del 25 aprile e del primo maggio la Capitale ha riscosso un grande successo e ora si prepara con rinnovato vigore al Giubileo del 2025 inaugurando nuove strutture di lusso.

A metà marzo, ad esempio, ha aperto l‘hotel Six Senses nello storico palazzo Salviati Cesi Mellini, in piazza di San Marcello, vicino a Piazza Venezia. Primo urban hotel della catena, ha quasi 100 tra camere e suite e una terrazza di mille metri quadrati con vista mozzafiato sulla città.

Palazzo Velabro, invece, è diventato Design Hotel by Marriott. Costruito nel 1700 e restaurato da Luigi Moretti, uno dei più famosi architetti italiani del ‘900, a metà del secolo scorso, si trova nei pressi dell’Arco di Giano, davanti al Foro Boario e alla Bocca della Verità. Rinnovato dallo studio Garibaldi Architects, ha 6 camere standard e 27 home suite dotate di cucina.

All’Eur, accanto alla Nuvola, è stato inaugurato l’Hilton Rome Eur La Lama, disegnato dall’archistar Massimilano Fuksas, il designer della stessa Nuvola. “La Lama” è alta 60 metri e larga 16 metri per 130 metri di lunghezza. C’è un ristorante panoramico al quindicesimo piano e all’interno una stele in bronzo dello scultore Arnaldo Pomodoro. 439 le stanze distribuite su 15 piani.

In via Liguria, quartiere Ludovisi, ha aperto il W Rome di Marriott International. Il W Rome, aveva dichiarato il manager dell’albergo in un’intervista, «è un hotel che sa sorprendere sia i viaggatori del jet set internazionale sia gli ospiti italiani grazie a un design attento, che trova ispirazione nella storia e nella cultura della capitale e ad esperienze culinarie indimenticabili. Per questo aspetto basta citare la collaborazione con Ciccio Sultano». Ha 147 camere e 15 suite dal design ricercato. L’Extreme Wow Suite, un’interpretazione della tradizionale suite presidenziale, offre un panorama straordinario e una terrazza all’aperto di 140 metri quadrati.

A giugno è prevista l’inaugurazione del Bulgari Hotel Roma, il più grande della catena in Europa, a piazza Augusto Imperatore: siamo in pieno centro storico, a pochi passi dal lungotevere, da via del Corso e, naturalmente, dalla boutique Bulgari di via Condotti. Avrà 114 tra camere e suite e il ristorante dello chef stellato Niko Romito. L’atrio è decorato dagli affreschi di Antonio Barrera e la facciata sud è abbellita da un mosaico di 70 metri quadrati del pittore Ferruccio Ferrazzi.

Tra qualche mese è prevista anche l’apertura del Nobu Hotel di via Veneto. Nobu è una catena di alberghi di lusso, con annesso ristorante, nata da un’idea dell’attore Robert De Niro. Aprirà nel palazzo del Grand Hotel e avrà 122 tra camere e suite e una Nobu Suite di 500 metri quadrati. «Roma è la capitale mondiale della gastronomia, uno straordinario mix di alta cultura, arti, moda e architettura storica, e di conseguenza location perfetta per il nostro brand», avevano dichiarato i proprietari del marchio.

In via Boncompagni, negli ex villini Unicredit, hanno preso il via i lavori del nuovo hotel Mandarin Oriental, catena di Hong Kong controllata dal Jardin Matheson Group. Si tratta di una decina di villini liberty all’interno di un parco in pieno centro.

Nell’ex sede della Bnl, davanti all’ambasciata americana, aprirà il Rosewood Rome: l’edificio è stato progettato dall’architetto Marcello Piacentini negli anni Trenta. Disporrà di 157 camere e 44 suite.

Ci sono poi palazzo Marini, in piazza San Silvestro, che diventerà un Four Season, e l’hotel Romeo di Roma, che aprirà a ottobre in piazza del Popolo: ospiterà un ristorante di Alain Ducasse, lo chef più famoso e più stellato del mondo, con 14 stelle Michelin.